El delantero no tiene clara su continuidad en Alianza Lima.

El delantero de Alianza Lima no tiene clara su continuidad en ‘La Victoria’ para la temporada 2025. No ha podido rendir como se esperaba y ahora que tuvo la oportunidad de hablar de su futuro no dudó en aclarar que él es “materia disponible”.

En un pequeño diálogo con la prensa colombiana, Pablo Sabbag habló de su posible salida y regreso al país cafetero con una contundente frase: “Dígale a Don Fuad que me llame, estoy a disposición“, reveló entre risas el goleador con los medios de comunicación.

Sabbag se refiere al principal representante de Júnior de Barranquilla, y es que el delantero siempre ha sido una opción para este equipo en este país. El jugador no entraría en planes de Mariano Soso y es prácticamente un secreto a voces que todo está dado para su salida.

Alianza Lima no renovaría el contrato de Sabbag, el cual caduca a finales de 2024, y finalmente el jugador sería libre de negociar su trato con cualquier otro club. El delantero y goleador del fútbol peruano se perdió varios partidos en este 2024 por una lesión.

Sabbag no pudo jugar mucho en este año con Alianza Lima.

Por otro lado, en Júnior no dudarían en intentar el fichaje de Sabbag para la temporada 2025. El goleador gusta al club y sería una contratación “barata”, puesto que, saldría libre y no habría que pagar una cuota de fichaje.

Las estadísticas de Pablo Sabbag en esta temporada

En esta temporada, Sabbag solo jugó con la camiseta de Alianza Lima un total de 16 partidos en la Liga 1. El delantero sirio marcó 4 goles y apenas terminó dando una sola asistencia. Cuando volvió a estar disponible se quedó sin espacio contra Paolo Guerrero y Hernán Barcos.

