Momento difícil en la vida de Paolo Guerrero si los hay, este sin duda alguna es uno de ellos, o por lo menos incómodo. El goleador peruano de LDU Quito volvió a ser figura con un gol y asistencia para lograr ganar la segunda fase del torneo ecuatoriano. Siendo, una vez más, el hombre del partido por su excelente rendimiento, esta vez frente al duro Cumbayá.

Le preguntaron en ESPN sobre su posible retiro, como se menciona en Perú algunas veces, y explotó El Depredador: “Muchos lo piden… ¿Quiénes? Justamente, de la prensa peruana. En mi país, infelizmente, hay gente que me falta el respeto algunas veces y es un poco triste para mí. Yo me mantengo jugando bien, corriendo, metiendo goles y eso es lo más importante. Darle alegrías al pueblo ecuatoriano en Quito que está en cada partido y vienen a apoyar”.

Para Paolo Guerrero, ese tipo de aspectos son considerados una falta de respeto absoluta, debido a que muchas veces se marca, como forzar la situación que expone al propio jugador a tomar decisiones apresuradas. Así lo siente el capitán de La Blanquirroja, quien no se guardó nada, y disparó contra la prensa de Perú. Con quien muchas veces se llevó bien, pero al parecer ahora, mantiene un pendiente.

Sobre su continuidad en Liga Deportiva Universitaria, mencionó: “Hasta el momento no han entrado en contacto conmigo. Me mantengo enfocado en lo mío, entrenarme y prepararme bien, que el equipo gane. Mi foco es solo eso. Si fuera por mí, me quedaría. En Liga me siento muy bien, el cariño de la gente hacia mí es lindo, pero vamos a ver lo que pasa más adelante”.

¿Qué cree Paolo Guerrero que es más importante: El éxito personal o el del equipo?

De la misma manera, mencionó su trascendencia en el juego del conjunto albo. Lo que le piden desde la dirección técnica: “Trato de contribuir en el juego. Hay mucha gente que no entiende, en el fútbol de hoy en día es muy difícil que un ‘9′ haga goles porque siempre va a ser marcado. Cuando vengan los centros van a decir ‘¿quién es el que hace los goles?’, el ‘9′, te marcan uno, te marcan dos”.

¿Qué aporta Paolo Guerrero al equipo además de marcar goles?

También, supo ser claro a la hora de explicar su momento de sequía en partidos pasados. Donde él no anotaba, pero el club seguía ganando partidos: “El hincha, qué quiere. “¿Ver perder a su equipo y que el delantero haga goles? O ¿Ver ganar a su equipo y qué importa quién haga el gol?”. Creo que lo último. Si yo no puedo y estoy bien marcado, es que mis compañeros tengan la oportunidad de hacer los goles”.

Continuando con su repaso deportivo, cómo se mueve en la cancha, y cómo le llena el alma marcar goles. Paolo Guerrero, bastante expresivo, interiorizó más en su labor de centro delantero: “Pero claro, si me llega una chance, obviamente que fríamente tengo que finalizar y hacer el gol porque como “9” tengo que estar en el área buscándolo. Si no, estaré feliz de que el equipo gane y crear espacios para que mi compañero haga gol”.

¿Cuál es el mensaje de Paolo Guerrero a su familia?

Finalmente, como broche de oro. Saludó a sus seres queridos, quienes lo acompañaron durante todo este año, y ellos son parte de sus logros inmediatos: “Le mando un beso a mi familia. Los estoy extrañando porque estamos concentrados. Muy feliz, felicitar a todo el equipo por el empeño y sacrificio, la dedicación que tenemos para trabajar en cada entrenamiento y partido. Merecidamente, estamos en la final. Ha sido un año lindo, pero aún falta un partido por campeonato y las dos finales, así que tenemos que prepararnos para estar en perfectas condiciones”.