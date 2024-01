Tal parece que Paolo Guerrero y Alianza Lima no se encontrarán en esta temporada 2024. Si bien el delantero está en calidad de jugador libre, el cuadro íntimo no está interesado en él. Ante esto, el atacante de Perú disparó con todo notándose cierto resentimiento.

Quedando como jugador libre luego de terminar su contrato con Liga de Quito de Ecuador, Paolo Guerrero ahora está en Lima evaluando propuestas. Llegando algunas, el atacante parece estar obsesionado con la idea de jugar en Alianza Lima, pero el cuadro íntimo no estaría interesado en él por sus 40 años.

“No hay nada con Alianza Lima porque no me ha hecho llegar nada. Creo que no hay interés alguno y no hay problema. No voy a dejar de ser hincha de Alianza, los dirigentes pasan”, comentó con cierto aire de indirecta Paolo Guerrero. Refiriéndose a la plana dirigencial íntima, tal parece que el delantero guarda algún rencor.

Recordemos que en la temporada 2022 Alianza Lima se interesó por Paolo Guerrero. Decidiendo jugar en Avaí de Brasil, el delantero no aceptó la propuesta y para el 2023 se fue a Racing Club. Luego llegó a Liga de Quito y ahora, para el 2024, ya está otra vez en condición de jugador libre.

Si bien Paolo Guerrero nunca jugó como profesional en Alianza Lima, sí vistió sus colores en las categorías inferiores. Formándose en las canchas de La Victoria junto a Jefferson Farfán, el atacante de Perú se fue muy joven a Alemania y allá debutó con profesional con el Bayern Múnich.

¿Cuánto cobra mensualmente Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero cobraba mensualmente un sueldo aproximado de 10 mil dólares mensuales en Liga de Quito. Siendo un estimado, el club que lo quiera para la temporada 2024 deberá pagarle lo mismo o un poco más.

¿Por qué Alianza Lima no quiere a Paolo Guerrero?

Alianza Lima no quiere a Paolo Guerrero pues tal parece que todavía no acepta que el delantero les dijera que “no” en la temporada 2022. Se recuerda que el delantero de Perú se formó en las divisiones menores del cuadro íntimo.