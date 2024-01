La historia entre Paolo Guerrero y Alianza Lima no se dará, ambas partes no se entienden, por eso el jugador debe ver opciones diversas para su futuro inmediato. Colo Colo es el equipo que lo estaría buscando, según la información exclusiva de un medio de comunicación muy fiable. Conocido por muchos hermanos de Chile, como la palabra hecha verdad en sus publicaciones generales.

La Tercera hace la mención de lo que podría ser el fichaje del astro peruano, con el conjunto campeón de Copa Libertadores en 1991. Con un titular que sorprende a propios y ajenos en los dos países. Sería un bombazo absoluto para el mercado internacional: “¿El Depredador se acerca al Monumental? El nombre de Paolo Guerrero ya está en las oficinas de Colo Colo”.

No es la primera opción, eso sí, porque en El Cacique parece que tienen fijado otro nombre con un presente mucho más llamativo. Pero el nombre de Paolo Guerrero siempre mueve masas: “Un escenario diferente para los albos. En caso de que se caiga definitivamente la opción de Martínez, la dirección deportiva del club otra vez tendrá que analizar la posible lista de atacantes en el mercado para engrosar sus filas”.

En este 2024 todos los partidos de nuestros cracks en el exterior, podrás verlos por Star +. ¡Ingresa al enlace para suscribirte!

Lo que también expone el popular medio de comunicación, es que la idea de traer a un jugador como El Depredador, es que podrían ganar tanto en lo deportivo como en lo mediático: “Ahí es donde el nombre de Paolo Guerrero se hace más atractivo. Según se enteró El Deportivo, un grupo de empresarios ofreció al jugador a los albos, que tampoco miran con malos ojos el hecho de obtener una llamada “oportunidad de mercado””.

Ojo, no estaría solo el nombre de Colo Colo en el presente de Paolo Guerrero, como se dijo en Bolavip antes. En la Liga 1 de Perú estarían haciendo una gestión trascendental para fichar al ex Liga Deportiva Universitaria de Quito. Traerlo al país que lo vio nacer, crecer, y formarse como un delantero de élite, sería el sueño de este cuadro que no es Alianza Lima. Pero tiene un poder económico superlativo.

“Si bien su nombre suena en Universidad César Vallejo de Trujillo, en su país, lo cierto es que tampoco le desagrada llegar a Macul, sobre todo con el arribo de Arturo Vidal. Eso, a pesar, de que hace tres semanas desechó la opción de vestir la camiseta de Universidad de Chile”. Menciona La Tercera en su edición, tienen bien estudiado todo sobre Paolo Guerrero, quien podría compartir con El Rey.

¿Cómo le fue a Paolo Guerrero en LDU?

A sus 40 años, el delantero peruano está vigente y con ganas de seguir compitiendo como tal. Salió de LDU en Ecuador con media temporada encima, donde logró anotar 8 goles en 20 partidos jugados. Siendo campeón de la liga local, y la Copa Sudamericana 2023 con Luis Zubeldía de entrenador. Su aporte no solo estuvo en números, también en jerarquía.