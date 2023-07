Para no perderte ningún detalle de esta enorme jornada: ¿Qué partidos se juegan hoy viernes 07 de julio de 2023?

Siempre es bueno ver fútbol, estar enterado de todo lo que vendrá en las próximas horas. Por eso Bolavip te trae, como siempre, la parrilla de los mejores eventos del deporte rey. Donde podemos ver mucho ámbito internacional, como también aspectos de interés local.

Este viernes 07 de julio tenemos encuentros imperdibles, los cuales podrás seguir sin ningún detalle pendiente. Cada encuentro trae su información perfecta, desde el horario específico, hasta la cadena televisora que transmitirá el partido que más te guste o llame la atención.

PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS HOY – VIERNES 07 DE JULIO DEL 2023:

Liga 1:

15:00 hrs. Melgar vs Atlético Grau | canal: Liga 1 MAX

20:00 hrs. Academia Cantolao vs Universitario | canal: Liga 1 MAX

Superliga Argentina:

17:00 hrs. Gimnasia La Plata vs Independiente | canal: TNT Sports

19:30 hrs. Central Córdoba SdE vs Newell’s Old Boys | canal: Star+

Liga de Bolivia:

19:00 hrs. Atlético Palmaflor vs Santa Cruz

Primera División de Chile:

17:00 hrs. Audax Italiano vs Palestino | canal: TNT Sports

Primera División Paraguay:

16:00 hrs. Resistencia vs General Caballero JLM | canal: Tigo Sports

18:30 hrs. Libertad vs Nacional Asunción | canal: Tigo Sports

Primera División Uruguay:

18:00 hrs. La Luz vs Wanderers | canal: GolTV

Primera División Venezuela:

17:00 hrs. Carabobo vs UCV | canal: GolTV

Liga MX:

20:00 hrs. Puebla vs Santos Laguna | canal: TUDN

22:00 hrs. Necaxa vs Tijuana | canal: VIX+

JORNADA DEPORTIVA – VIERNES 07 DE JULIO DEL 2023:

Por si fuera poco, Bolavip también te trae la agenda de los partidos del día, los cuales se actualizan automáticamente. No te pierdas ningún resultado en vivo, todos los detalles en el SIGUIENTE ENLACE – AQUÍ.