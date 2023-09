¿Alianza Lima debe dejar de lado a Hernán Barcos para mejorar? Esa recomendación solo se le podría oír de alguien que no corresponde a Los Íntimos de La Victoria. El Pirata está camino a ser un ídolo, si es que ya no lo es, lo cual termina siendo un debate mucho más interno.

Desde el plano externo, donde se analiza sin camiseta, se vio el concepto de un personaje como Percy Olivares. El panelista de ESPN Perú tuvo una opinión bastante fuerte sobre este hecho, colocando a Hernán Barcos como pieza clave en todo lo obtenido al día de hoy en Matute.

“Barcos le ha dado muchísimo al fútbol peruano y el fútbol peruano está agradecido por lo que ha demostrado. Yo creo que si Alianza en algún momento quiere dar el salto de calidad, va a tener que prescindir de él, como de otros que ralentizan el fútbol”. Explicó El Zancudo, despertando una extraña reacción entre los presentes.

No es que no quiera seguir viéndolo en el equipo del pueblo, sino que él piensa como proyecto deportivo a corto plazo. Alianza Lima no solo se debe enfocar en ganar ligas locales, también debería ir un poco más allá. La edad le juega en contra a Hernán Barcos, por ese lado se entiende lo de Percy Olivares.

“La realidad es que Barcos tiene 39 años, no estamos hablando de que juega mal, estamos hablando de que naturalmente siente el rigor internacional que es normal. Ahí es dónde yo me pregunto: ¿Cómo funcionará Alianza cuando no tenga a Barcos porque eso va a pasar?”. Así sentenció este tema el ex defensor de Sporting Cristal, en la última edición de Equipo F.

¿Quién es el entrenador de Alianza Lima?

Alianza Lima actualmente está a cargo del entrenador uruguayo Mauricio Larriera. El estratega llega de ser campeón con Peñarol y vuelve a la institución íntima luego de haber sido asistente de Gerardo Pelusso en la temporada 2007.

¿Qué jugadores se incorporaron al plantel de Alianza Lima para la temporada 2023?

Con el objetivo de lograr el tricampeonato de la Liga 1 este 2023, Alianza Lima realizó varias incorporaciones. Entre futbolistas nacionales y extranjeros, el cuadro íntimo contrató a Carlos Zambrano, Christian Cueva, Bryan Reyna, Jesús Castillo, Gabriel Costa, Pablo Sabbag, Andrés Andrade y Santiago García.

¿Qué jugadores se fueron del plantel de Alianza Lima para la temporada 2023?

Teniendo como objetivo el tricampeonato de la Liga 1 este 2023, Alianza Lima tuvo que dejar ir algunos jugadores para tener plazas para sus nuevos fichajes. Así pues, se fueron del cuadro de La Victoria Arley Rodríguez, Pablo Lavandeira, Aldair Fuentes, Christian Ramos, Oslimg Mora, Wilmer Aguirre y Édgar Benítez.