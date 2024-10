Cosa extraña como muchas veces en los medios de comunicación, quieren ir contra corriente con declaraciones fuera de contexto y mucho sentido. Esta vez veremos como bastardean casi a un jugador como es Oliver Sonne, quien eligió de todo corazón llegar a la Selección Peruana. Comer banco en silencio, sin ser un jugador indispensable desde el comienzo, esperando su momento para poder lograr lo que hoy en día es. Valorado por todos los hinchas locales, quienes desean siempre verlo bien y feliz en el equipo de todos.

¿A qué jugador pide por Oliver Sonne en la Selección Peruana?

Pero eso parece que no lo siente tanto Pedro García. El popular periodista deportivo de Movistar, en el programa Playzon Sports, soltó algo que rápidamente se volvió viral: “Te doy una alternativa, por si tienes ganas de jugar, que es Carrillo. A diferencia de un tiempo no muy lejano, Carrillo está jugando en el fútbol de Brasil, ayer jugó 85 minutos con Corinthians, en el partido que ganó, hay un video de sus highlights, ¿Carrillo tiene más fútbol que Sonne, no? Carrillo no es interior, pu***. Sonne tampoco es interior”.

¿Por qué es mejor André Carrillo que Oliver Sonne?

Aunque no podemos achacarle todo porque la verdad en esta parte de sus afirmaciones le baja un poco la crítica general. Aunque El Internacional, como se le conoce a Pedro García, sigue con la idea de que La Culebra vuelva lo más pronto posible a ser solución en la Selección Peruana: “Su calidad no se discute, prefiero que sea indolente, como si no le doliera perder, habría que ver si tiene ganas de jugar, si tiene ganas, para mi, Carrillo es mejor que cualquiera y no me jo***”.

Y bueno, también le da un poco de cariño al Gringo, pero su mensaje es claro: “Sonne me cae muy bien, no le tengo cólera, hasta lo abrazaría. Lo que quiero decir es que tenemos que jugar con lo mejor que tengamos y Carrillo es lo mejor que tenemos. No solo en este momento de las vacas flacas, sino en el equipo bueno con (Jefferson) Farfán, (Christian) Cueva y (Paolo) Guerrero, también era uno de los mejores, ¿Cómo no va a ser de los mejores ahora? Carrillo no tiene gol, pero tiene pase gol, desequilibrio, tres dedos, cuando quiere, juega de la pu**”.

Oliver Sonne jugando contra la Selección Chilena. (Foto: Getty).

¿Cuáles fueron las últimas declaraciones de Oliver Sonne en la Selección Peruana?

El lateral derecho o carrilero por esa zona, se mostró frustrado por el partido jugado ante Brasil. Oliver Sonne habló con los medios de prensa, después de caer goleados por 3-0 en la última Fecha FIFA de las Eliminatorias Sudamericanas: “El equipo fue malo, yo también estuve mal. Todo mal. Muy difícil, lo sabemos, pero un 0-4 no está bien. Obviamente, nosotros necesitamos creer y eso es muy importante… Hoy fue un día muy malo, pero necesitamos continuar”.