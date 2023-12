Piero Quispe no seguirá en Universitario para el 2024, pero dejaría todos estos millones

Piero Quispe dejará Universitario de Deportes y no jugará la temporada 2024 de la Liga 1. Revelándose esta información, el cuadro crema todavía no la hace oficial, pero ya es un hecho. Y es que el volante de la Selección Peruana atrajo miradas internacionales y no continuará en Ate.

El periodista Gustavo Peralta fue el encargado de difundir la noticia a través de sus redes sociales. Compartiendo la primicia, el hombre de prensa también recordó un fragmento de una entrevista que le hizo a Piero Quispe, donde ponía en duda su continuidad en Universitario.

“Solo me queda agradecerle a la gente por el cariño que siempre me ha dado y a todos mis compañeros. Solo Dios sabe lo que va a pasar el otro año y solo quiero agradecerle a toda la gente por tanto apoyo”, comentó Piero Quispe a Gustavo Peralta luego de ser campeón con Universitario de Deportes.

Y es que la carrera de Piero Quispe solo ha ido cuesta arriba. Jugando los últimos partidos con la Selección Peruana y siendo figura de Universitario, el volante está listo para irse. Ahora, actualmente el volante vale 1.3 millones de euros según Transfermartk. Se espera que el cuadro crema lo venda por lo menos en 2 millones.

Con la camiseta de Universitario, Piero Quispe disputó 2321 minutos en la Liga 1 temporada 2023. Repartidos en 34 encuentros, en 28 partidos fue titular e ingresó desde la banca en 6 ocasiones. Además, acumuló 4 goles y recibió la misma cantidad en tarjetas amarillas.

¿Hasta cuándo es el contrato de Piero Quispe en Universitario?

Piero Quispe tiene contrato en Universitario de Deportes hasta diciembre del 2025. Saliendo de las canteras del cuadro crema, el volante cuenta con 22 años y ha disputado dos temporadas con los de Ate.

¿Cómo le fue a Piero Quispe con la Selección Peruana?

Piero Quispe ha disputado dos partidos con la Selección Peruana. Siendo válidos por las Eliminatorias Sudamericanas, el volante acumula 155 minutos y en los dos cotejos empezó como titular.