Pumas UNAM quedó eliminado de la Leagues Cup luego que Seattle Sounders ganara por 4-0. Perdiendo así Piero Quispe la lucha ante Raúl Ruidíaz, el cuadro de la ‘Pulga’ pasó de fase, mientras que el de la ‘Joya’ se quedó en octavos de final. Protagonizando una terrible batalla campal sobre el final, el técnico del cuadro felino llenó de elogios al peruano.

¿Piero Quispe se va de Pumas?

Si bien pudo cambiar la historia de Pumas UNAM, pues le anularon un gol antes del 4-0, Piero Quispe fue el más destacado del cuadro de México. Quedando claro por los números conseguidos y el juego, el entrenador Gustavo Lema también se dio cuenta del desempeño y llenó de elogios al jugador de Perú.

Hablando en conferencia de prensa, Gustavo Lema no tuvo ningún problema en llenar de elogios a Piero Quispe: “Hizo un muy buen partido. Agarró la pelota y era muy complicado sacársela. Fue uno de los artífices de que tuviéramos ese gran manejo en la mitad de la cancha, pero la profundidad y la contundencia la tuvo Seattle”.

Siguiendo con su análisis, el estratega argentino también habló sobre el partido entre Pumas UNAM ante Seattle Sounders: “No comparto que nos pasaron por arriba en el resultado. Sí, por supuesto, 4 a 0, no hay nada que analizar. Pero no comparto para nada. Y subestimar no, para nada. Es un equipo muy fuerte, muy fuerte de local, que maneja muy bien las pelotas paradas”.

Ahora Piero Quispe y Pumas UNAM tendrá que enfocarse de lleno en la Liga MX de México. No teniendo más torneos internacionales, su gran objetivo es quedar en la Liguilla Final del Apertura. Lo bueno es que tras cuatro fechas transcurridas, el cuadro felino es segundo con 10 puntos y hay que recordar que clasifican los 6 primeros de manera directa y los 4 restantes una serie previa.

¿Cuánto gana Piero Quispe?

Piero Quispe gana 25 mil dólares mensuales en México, según Salary Sport. Llegando para la temporada 2024, y teniendo contrato hasta diciembre del 2026, si cumple todo su contrato se llevará 900 mil dólares, aproximadamente.

¿Hasta cuándo tiene contrato Piero Quispe en Pumas?

Piero Quispe firmó con Pumas de México hasta diciembre del 2026. Llegando proveniente de Universitario, el volante de Perú de 22 años tendrá así su primera experiencia internacional.