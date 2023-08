Nunca es bueno ver enfrentados a dos referentes de un solo equipo, deberían estar unidos para encontrar lo mejor para la institución. Desde su llegada, Hernán Barcos generó una opinión dividida en el ambiente local, pero es extraño ver como desde su casa, le dan con palo.

Waldir Sáenz es una palabra autorizada en Alianza Lima, por eso cada vez que emite una opinión, sobre el tema que fuese, trasciende bastante. Esta vez el goleador histórico blanquiazul, contó cómo se inició su enemistad con El Pirata. El motivo es muy interesante.

“No me cae mal ni lo conozco. No me interesa conocerlo. Lo que a mí me molesta es, y es una pregunta que siempre he hecho y voy a hacerla: ‘¿De qué juega, de 9 o de 10?’ Si él jugaría atrás, ponle un 9. Para mí, Barcos y Sabbag pueden jugar juntos. Si tú sabes que Barcos te genera lo que te genera y te da pase, entonces ponle un 9 adelante”. Reveló el popular Wally, en charla con Tiempo Muerto.

Dejando más frases sobre Hernán Barcos, quien hoy triunfa en Alianza Lima: “Claro porque si tú sabes que Barcos te genera lo que te genera y te da pase, entonces ponle un ‘9’ adelante, no hagas tampoco que él te genere y vaya adelante a hacer goles, tampoco tampoco, y la edad que tiene. Lamentablemente, tienes que sacrificar a uno”.

Mientras se daba la entrevista, el Flaco Grande le reforzó las preguntas para no comerse los amagues del 10 íntimo. Pero fiel a su estilo, el ex capitán dio la cara y se enfrentó a la pregunta más esperada por los hinchas bicampeones.

