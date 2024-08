Si bien Christofer Gonzales fue el gran regreso que esperaba el hincha de Universitario, la jugada no salió para nada bien y ahora el cuadro crema tomó una decisión radical sobre su continuidad. Recordando que el mediocampista tiene contrato hasta diciembre del 2026, el volante no terminaría todo su vínculo.

Y todo nació a raíz de la baja productividad que tuvo en el Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 de Perú. Solo disputando 12 partidos (5 como titular y 7 ingresando desde la banca), el técnico Fabián Bustos le bajó el dedo al volante Christofer Gonzales. Sabiendo que no será considerado para el Torneo Clausura 2024, ahora decidió salir de Ate.

Pero la situación no es para nada fácil. Teniendo un contrato que lo une hasta diciembre del 2026, Universitario presentó dos claras opciones: que se vaya cedido al extranjero o que compren todo su pase. Consciente que será difícil comprar su pase, la figura del préstamo es la que toma más fuerza.

Aunque en las últimas horas se ha manifestado que Sporting Cristal podría comprar el pase de Christofer Gonzales. Universitario es consciente que no quiere reforzar a un cuadro de Perú, pero también sabe que ese dinero que ingresará será importante y de esta manera también dejaría ir a un jugador que no es considerado.

Christofer Gonzales en Universitario. (Foto: IMAGO)

Lo importante para el volante Christofer Gonzales es que tiene que resolver rápido su situación pues no tiene fútbol profesional desde el 25 de mayo. Además, esta situación ya lo perjudicó pues no pudo ir con Perú a la Copa América 2024, al no ser considerado por el estratega Jorge Fossati.

¿Cuánto gana ‘Canchita’ Gonzales?

Christofer Gonzales gana 25 mil dólares mensuales en Universitario, aproximadamente. Llegando como el fichaje estrella para el ‘Centenario’, el volante actualmente no tiene minutos.

¿Hasta cuándo tiene contrato ‘Canchita’ Gonzales en Universitario?

Christofer Gonzales tiene contrato con Universitario hasta diciembre del 2026, según Transfermarkt. Ganando alrededor de 25 mil dólares mensuales, el volante se llevará 900 mil dólares por las tres temporadas, en promedio.