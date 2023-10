Ramón Quiroga: "No me vendí": su respuesta sobre el Argentina vs Perú del 78

La Selección Peruana tiene una serie de hechos dolorosos a lo largo de su historia, y la derrota por 6-0 ante Argentina en el Mundial de 1978 está en el corazón de todos. Ramón Quiroga habló después de mucho tiempo sobre ese suceso específico, donde él fue señalado por muchos, en una charla especial para Infobae: “No agarré una. Pero no me vendí”.

Dentro de las cosas puntuales que se pueden ver en esta entrevista al ex portero de Sporting Cristal y Universitario de Deportes, es su sinceridad para afrontar cada pregunta. Es una pregunta extensa, donde se le pregunta directamente por los dichos en su contra. El Loco está relajado, y tras muchos años tocó el tema escamoso para varios.

Ramón Quiroga, desde Lima, no le huyó a la pregunta directa, contestando sin ningún remordimiento, algo que lo deja bastante relajado. No está escondiendo absolutamente nada, como se dice en algunos rincones: “Tengo la conciencia tranquila. Mi vida está instalada en Lima desde hace 36 años. Soy uno más y gracias a Dios camino tranquilo por las calles”.

Es más, dentro de su presentación, podemos ver una pequeña biografía donde el propio Quiroga habla sobre su persona. Sabe que siempre será culpado por su nacionalidad, pero él ama al país donde ahora vive: “En Perú me pasó un poco de todo. Me divorcié, tuve nietos, sufrí atentados, me comí una bomba cuando hubo terrorismo y estuve al borde de la muerte”.

¿Qué tan creíble es el relato de Ramón Quiroga sobre el Mundial de 1978?

¿Por qué se dice que Ramón Quiroga se vendió? La consulta fue directa a la yugular, y fue respondida sin inconvenientes: “Porque yo había atajado en Central y me convertí en un argentino nacionalizado peruano. Pero al final sigo viviendo en Lima y soy una persona muy agradecida a Perú. No me dicen nada en las calles, sólo me piden autógrafos y fotos”.

Como bien precisa, él vive en una zona cómoda dentro de la capital peruana, donde es bien recibido por sus vecinos. Para Ramón Quiroga, esa es la respuesta del destino a tantas acusaciones en su contra: “No me preguntan sobre ese partido, sino que me saludan muy atentamente. Ese encuentro lo volví a ver diez veces”.

¿Por qué Perú perdió 6-0 ante Argentina en el Mundial de 1978?

Yendo más a fondo, el ex guardameta de la Selección Peruana trascendió mucho más allá: “No me comí ningún gol. Tal vez pienso que debí salir antes o, después en alguna jugada específica, que debía haber esperado un poco más, pero no me comí ninguno, eso seguro. No me generó dudas el arbitraje de aquel partido”.

“Me hizo un poco de ruido el tanto de Leopoldo Jacinto Luque de cabeza, de repente, pero nada más. Fue un centro pasado de Alberto Tarantini y cabecea Luque en posición adelantada. Me generó dudas. Me pareció que estaba offside, pero para el juez francés fue algo normal y lo cobró”. Sostuvo el popular Loco, por el famoso gol que cualquier otro habría anulado.

¿Cómo respondió Ramón Quiroga a las acusaciones de traición?

Entonces, por qué Perú se vio tan vulnerable ante Argentina en el Mundial de 1978. Ramón Quiroga desde su perspectiva, expone: “Hicimos muchos cambios de un encuentro al otro y contábamos con un plantel reducido. Esas cosas pasan y fue un partido raro. Se habló mucho por el resultado final, pero tengo la conciencia tranquila de que nada raro hubo, si no, no viviría en Lima”.

¿Quién es Ramón Quiroga?

Argentino nacionalizado peruano de 73 años, nacido en la ciudad de Rosario. Pasó su fútbol en Argentina por Rosario Central e Independiente de Avellaneda. En Perú estuvo en clubes como: Sporting Cristal, Colegio Nacional de Iquitos, y Universitario. También fue entrenador, pero se retiró en 2003, luego de varios años en la profesión.