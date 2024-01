Sporting Cristal estaría en un problema de interés internacional en el deporte. Esto por una discusión legal entre Martín Cauteruccio y su ex club: Independiente de Avellaneda. Antes contamos cómo el futbolista quedó libre por una deuda de la institución argentina con el profesional del gol. Ahora, eso podría acarrear al cuadro rimense por ser parte de esta historia.

Para responder esa, y muchas preguntas al respecto, INFOBAE ubicó al Marcelo Bee Sellares, un especialista en el ámbito del derecho deportivo. Gonzalo Valencia habló con él, le preguntó cosas puntuales sobre el tema Martín Cauteruccio con El Rey de Copas. Junto a lo que podría pasarle a Sporting Cristal, si el jugador se va del Perú, junto a otros detalles.

“El jugador ha deducido un incumplimiento de contrato con Independiente, pero Independiente aduce todo lo contrario. Sostiene que ha depositado a tiempo los salarios adeudados. El jugador, aduciendo ese incumplimiento, rescindió contrato y firmó con Sporting Cristal”. Empezó diciendo el personaje de turno, cuando se le consultó por la matriz de esta problemática.

¿La Florida podría estar en una deuda millonaria? Eso explica ahora Marcelo Bee Sellares: “Lo que se tiene que resolver es si el jugador rescindió con justa causa o no. Independiente afirmó en todos los medios que le depositó la plata al jugador. Entonces allí estará la disputa: el jugador dice que rescindió con justa causa por incumplimiento del pago de salario e Independiente dice que le abonó los salarios. Entonces, si Independiente inicia un reclamo contra el jugador, hará que Sporting Cristal sea solidario responsable en FIFA”.

Bajo qué concepto, Martín Cauteruccio salió de Independiente y llegó tan fácil a Sporting Cristal: “El jugador se dio por despedido en base al convenio colectivo de trabajo de Argentina, cuya intimación por parte del jugador es para que en 48 horas depositen el dinero. Como Independiente no lo hizo, más allá que entregó dos cheques, el jugador se ha considerado libre. Es un tema fino, si bien no lo depositó en efectivo, pero entregó los cheques. Es fino el tema, que haya sido despedido por justa causa”.

Acá está la pregunta que más le interesa al universo celeste: “¿El jugador podrá jugar por Sporting Cristal? No hay duda que será así. Si Independiente no le da la transferencia, el jugador solicitará la habilitación en FIFA y en cuanto a que el club demande al jugador en FIFA, lo hará aduciendo que el jugador rescindió sin justa causa. Allí debe desarrollarse el tema. El tema que va a quedar es si Sporting Cristal pueda o no llegar a ser demandado”.

¿Martín Cauteruccio se irá de Sporting Cristal?

Utilizando su conocimiento sobre estos asuntos, el especialista en derecho deportivo soltó una visión: “Lo que va a pasar es que el jugador va a jugar para Sporting Cristal, eso no tengo duda. El jugador habría quedado libre, a falta de los elementos finos del caso, pero entiendo que ha quedado libre conforme a la intimación que hizo su abogado. Pero creo que a Independiente le va a costar en FIFA, porque primero el jugador va a reclamar laboralmente lo adeudado, no en FIFA, o la diferencia de dinero en los juzgados de Buenos Aires”.

¿Cómo podría resolverse este asunto sin tanto problema? Tanto para el futbolista, Sporting Cristal y el gigante sudamericano. Lo contesta muy claro el abogado: “Desde mi punto de vista, la salida de Independiente no sería iniciar una demanda en FIFA, para mí la salida de Independiente es tratar de negociar y quedarse con unos dólares de esta rescisión anticipada del jugador y punto y aparte”.