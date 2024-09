Ricardo Gareca rompió su silencio y habló sobre toda la polémica que se desató en Perú tras una frase de André Carrillo. Recordando que la ‘Culebra’ mencionó que le dijo al ‘Tigre’, cuando dirigía a Perú, que se “vaya a Huancayo o a Ayacucho a buscar a su extremo”, por si perdía espacio en la convocatoria, el técnico argentino respondió y contó su verdad.

Charlando para el programa de YouTube ‘Doble Punta’, donde comparten la transmisión los periodistas Horacio Zimmermann y Pedro García, Ricardo Gareca reveló los detalles de lo que verdad pasó y se puede ver en el minuto 42 del video: “Me hicieron la misma pregunta varios de tus colegas. Me imagino que lo habrá dicho dentro de un clima relajado y de complicidad en el programa de Jefferson Farfán. A los dos los aprecio mucho. Nunca ningún jugador de la selección me planteó de no ser convocado”.

¿Qué dijo André Carrillo sobre Ricardo Gareca?

Es válido mencionar que André Carrillo contó en el programa de YouTube ‘Enfocados’, de los exfutbolistas Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, que Ricardo Gareca le deslizó la idea de que podía perder espacio en la Selección si se iba a Arabia.

“Cuando se hablaba que yo me iba para allá, él me llama y me dice ‘me he enterado que te vas para Arabia, ojo que tu convocatoria puede estar en riesgo’. Le dije ‘‘Profe’ yo no voy hasta Argentina a pedirle leche. Convoque a otro, no pasa nada. Ahí tiene bastantes clubes en Perú, saque su extremo de Sport Huancayo o de Ayacucho FC’”, reveló André Carrillo mientras soltaba una estrepitosa risa.

Ahora mucho tiempo ha pasado desde aquel incidente y hoy André Carrillo juega para el Corinthians de Brasil y tiene la expectativa de ser convocado a Perú. Mientras que, por el lado de Ricardo Gareca, el técnico dirige Chile y buscará ganar en la próxima fecha doble de las Eliminatorias.

¿Cuánto gana Ricardo Gareca en Chile?

Ricardo Gareca gana 3 millones de dólares en promedio al mando de Chile. Siendo esa la cifra que se embolsaba en Perú, no se espera que el ‘Tigre’ esté por debajo de su monto habitual.

¿Hasta cuándo tiene contrato Ricardo Gareca en Chile?

Ricardo Gareca tiene contrato en Chile hasta junio del 2026. Firmando así hasta el final de las Eliminatorias Sudamericanas, el ‘Tigre’ buscará clasificar al país de la ‘Estrella Solitaria’ a un Mundial tras nueve años de ausencia.