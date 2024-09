Parece que hay problemas dentro de la Selección Peruana de Fútbol en este momento, con lo que se comunica desde Italia. Estaríamos perdiendo a Gianluca Lapadula de momento, y esa es una pésima novedad para quienes piensan que La Bicolor puede levantar cabeza en las Eliminatorias Sudamericanas. En Cagliari hay una preocupación considerable, y mucho más en el equipo de todos. Ahora pasamos a contar lo que sucedió con El Bambino de Los Andes como se le conoce.

¿Qué pasó con Gianluca Lapadula en la Serie A?

El Diario Líbero expone lo que pasó con uno de los capitanes de La Blanquirroja: “Cagliari no incluyó a Gianluca Lapadula en la convocatoria para el partido ante Parma, correspondiente a la sexta fecha de la Serie A italiana. Esta decisión ha causado sorpresa y preocupación, ya que el delantero peruano es una pieza clave tanto para su club como para la Bicolor. Aún no se ha emitido un comunicado oficial sobre su estado físico, aunque se especula que podría estar lesionado”.

Lo que menciona también es que no se conoce a ciencia cierta lo que puede pasar con el ex jugador del AC Milan. Pero esperan por él en la Selección Peruana: “El Bambino es uno de los pocos delanteros que viene con buena actualidad en la blanquirroja. Durante la semana, había anotado para su club en la Copa de Italia y fue titular en los dos partidos de la bicolor en las clasificatorias sudamericanas, haciendo dupla con Alex Valera. Aunque ninguno logró marcar, ambos se destacaron en el esquema de Jorge Fossati”.

Y también, como contexto correcto, es mencionar que al día de hoy, no ha sido respuesta con camiseta del Cagliari: “Por otro lado, el conjunto de rojos azules disputarán su partido por la sexta jornada de la Serie A mañana, y se espera que en las próximas horas se esclarezca la situación de Gianluca. Su ausencia en los encuentros contra los charrúas y brasileños complicaría aún más las opciones de la selección peruana de obtener una victoria”.

¿Cuál es la lesión de Gianluca Lapadula?

Tal como lo apunta también, El Diario Depor, es un aspecto a manejar, pero dependerá del tiempo: “Un día antes del partido contra el Parma por la Serie A, Davide Nicola anunció en conferencia de prensa la baja del ‘Bambino’. “Wieteska, Pavoletti, (Gianluca) Lapadula y Jankto estarán de baja. Esperamos recuperarlos para la próxima semana”, dijo el DT. Con esto, no solo se convierte en una preocupación para Fossati, sino también para el club italiano, que se queda sin opciones en la delantera”.

¿Cuánto tiempo estará lesionado Gianluca Lapadula?

Como parte final del informe del Diario Depor, vemos este adjunto: “Si bien es cierto que su lesión no es compleja, provoca que el atacante de la Bicolor llegue sin el rodaje esperado para los próximos duelos en Lima y Brasilia. Por lo pronto, el futbolista deberá estar en recuperación, realizando trabajos para volver a estar habilitado en el once titular. El principal motivo de Nicola para dejarlo fuera del once fue evitar que se auto exigiera demasiado, pero podría estar a la par con sus compañeros desde la próxima semana”.

Gianluca Lapadula en el último partido de Cagliari. (Foto: IMAGO).

Con todo esto nos damos cuenta de que el panorama deportivo de la Selección Peruana no es el mejor, porque Gianluca Lapadula estaría llegando con una duda general a esta Fecha FIFA doble donde la Selección Peruana estaría chocando contra Uruguay de local, y Brasil como visitantes. Habrá que ver qué pasa con Gianluca Lapadula, quien es una pieza fundamental para el plan de trabajo de Jorge Fossati.