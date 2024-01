La Selección Peruana con Jorge Fossati cambió de aires, tomó otro tipo de decisiones de inmediato, y eso se nota casi de inmediato. El entrenador de nacionalidad uruguaya sabe que en el fútbol todo está inventado, bajo el concepto mencionado, sabe bien que no puede ir con sorpresas en la élite del universo deportivo. Por eso, tomó una decisión bastante inteligente en todos los sentidos.

Kevin Pacheco, mediante su cuenta de Twitter, expuso lo que pasará pronto de no mediar inconvenientes con el equipo de todos: “FPF no anunció los estadios para los partidos de marzo, porque todavía no cerraron acuerdos con Alianza Lima y Universitario, pero la idea es que la Selección Peruana juegue con Nicaragua en Matute y ante República Dominicana en el Monumental”.

La idea principal es volver a unir lo que significó por mucho tiempo, durante el mandato de Juan Reynoso, las brechas separadas entre los dos equipos más populares del país. Cada quien dirá, sea de Alianza Lima o Universitario de Deportes, que su cuadro es el más grande. Eso ya es un tema a debatir ciertamente, pero regresando a lo principal, explicaremos qué se busca con esta determinación.

Bolavip Deportes pudo conocer que la determinación de Jorge Fossati en principio es llenar de confianza a sus jugadores. Esto solo se recepciona, trabaja, y crece con los triunfos que puedan aparecer. Ganando partidos contra rivales de menor nivel, eso no importa ahora. Lo trascendental será tener nuevamente espíritu encendido para poder sumar puntos en las Eliminatorias Sudamericanas.

Ahora, con la sumatoria de confianza. El plantel principal de La Blanquirroja podrá encarrilar nuevos aires de cara a los proyectos que tenga con Jorge Fossati. El objetivo principal siempre será la clasificación al siguiente Mundial FIFA, el cual está catalogado por muchos como el más fácil de todos los tiempos. Después de eso, ya todo podrá ser ganancia en lo deportivo y tarea cumplida.

Con la explicación presentada intentamos entender por qué se eligieron a Nicaragua en Matute y ante República Dominicana en el Estadio Monumental. Añadiendo que tener contentas a las facciones más populares del país, servirá para que todos se unan en un solo barco cuando juegue la Selección Peruana. Interesante idea la que nos presenta en este caso el profesor Jorge Fossati.

¿Cuándo se jugarán los amistosos internacionales de Perú?

El primer partido de la era Jorge Fossati con la Selección Peruana, está confirmado, y será el viernes 22 de marzo desde las 8:30 p.m. (HORA PERUANA). Después tendrá como rival a República Dominicana el martes 26 en el mismo horario. Los estadios serían Matute y el Monumental, como mencionamos, a falta de confirmación todavía por el ente rector.