Ricardo Gareca es el último recuerdo en la Selección Peruana, El Tigre posiblemente esté peleando el puesto como mejor entrenador de la historia en este país. Cuando estaba su palabra era ley, y casi nadie se animaba a decir algún aspecto crítico.

Con el proceso de Juan Reynoso iniciado, termina, parece que atrás quedó el recuerdo del director técnico argentino, aunque ahora tocaron su nombre de forma fuerte. El Gran Capitán de América disparó contra el trabajo del ex Universitario de Deportes.

En una entrevista para ADN Deportes en Chile, El Granítico sacó su artillería pesada y explicó las cosas como fueron, según su perspectiva. No le gustaba como terminó su etapa de seleccionador nacional, eso lo podemos ver a continuación, donde pegó bastante fuerte.

¿Qué opinión tiene Héctor Chumpitaz sobre el proceso de Ricardo Gareca en la selección peruana?

Don Héctor Chumpitaz fue claro con el proceso dirigido por Ricardo Gareca: “En todo el periodo que estuvo acá, al comienzo iba muy bien, pero después los jugadores hacían lo que querían. A la hora de jugar ahí estaban los resultados y él trabajó bien, pero al final el jugador ya no hacía lo mismo que hacía antes”.

Además, también habló sobre el partido contra Chile, El Clásico del Pacífico: “Todos los partidos son difíciles. Uno no puede decir que es el mejor, no hay que confiarse y siempre tratar de hacer las cosas bien. Depende de como esté Chile, sé que han variado muchos jugadores y muchos de los antiguos ya no están jugando”.

¿Cuál es la perspectiva de Héctor Chumpitaz sobre el estado actual de la selección peruana?

“Ahora hay mayor posibilidad, porque han abierto dos cupos más y hay un tercero que irá al repechaje. Se puede llegar, todo depende de cómo se sigan preparando y trabajando a conciencia, porque eso les dará resultados positivos”. Remarcó en su entrevista para el medio chileno el ex defensa central de la Selección Peruana.

Para Don Héctor Chumpitaz quizás todavía duele la eliminación a manos de Australia, en el último repechaje internacional para Qatar 2022. Ahí la Selección Peruana dejó puntos sueltos, siendo quizás uno de los puntos más críticos el rendimiento general del equipo, junto a la actitud.

¿Cuándo y dónde se jugará el partido entre Perú y Chile por las Eliminatorias 2026?

El siguiente partido de la selección de Perú será contra Chile en el Estadio Monumental de Santiago, encuentro válido por la tercera fecha de las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026.

¿Cómo puedo ver en vivo y en directo el partido entre Perú y Chile por las Eliminatorias 2026?

El partido de Perú vs. Chile por las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026 será el jueves 12 de octubre a las 7:00 p.m. El duelo se podrá ver en vivo y en directo por América Televisión y ATV para señal abierta, Movistar Deportes en cable y las aplicaciones de streaming: América TVGO y Movistar Play.

¿Cuál es la alineación prevista de la selección peruana para el partido contra Chile?

La selección de Perú al mando del entrenador Juan Máximo Reynoso saltaría a la cancha con el once de la base titular que ha venido trabajando en los amistosos, con nombres como Paolo Guerrero, Carlos Zambrano, Pedro Gallese, Pedro Aquino, etc.