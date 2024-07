El trabajo para darle reflejo y luz a las chicas del fútbol femenino es casi imposible de lograr para muchos. La Selección Peruana desde un tiempo para acá con su entrenadora principal, Emily Lima, está trabajando en buscar mejores oportunidades. Yendo a ver cómo compiten las jugadoras en los distintos recintos deportivos, pero esta vez se llevó una gran decepción en un partido de máximo nivel. Señalando al organizador de un cotejo de la Liga 1.

¿Qué dijeron sobre Universitario de Deportes desde la Selección Peruana?

Durante el partido entre las leonas y el conjunto trujillano, se dio el mensaje que alertó a todos los hinchas del fútbol peruano. La seleccionadora nacional pegó duro desde una historia de Instagram, donde exponía muchísima improvisación logística: “Sin condiciones de evaluar jugadoras y hacer bien el trabajo de scouting, dejamos el partido de Universitario vs. C.A. Mannucci en medio tiempo. Palabra del día para repetir “RESPETO””.

¿Emily Lima se quedará en la Selección Peruana?

En su momento la profesional de nacionalidad brasileña, expuso que quiere hacer movimientos internos fuertes: “Habrá cambios y los cambios molestan, puede ser que sea molestosa, pero estamos intentando mejorar lo que hay, y hay cosas muy positivas, como la calidad técnica de las jugadoras, pero también haremos varios arreglos (…) El cambio de mentalidad es fundamental, hay que pensar en mejorar, vencer, ganar. Al despertar tengo que pensar en ser una mejor persona que ayer”.

Es más, expuso que se siente parte del proyecto y piensa trabajar por el cambio del fútbol femenino en Perú aún sin asegurar su presencia: “Creo que la Federación está en el camino, no sé si yo estaré en el camino porque cuando los resultados no vienen, tengo que pensar si el problema soy yo o la comprensión de las jugadoras. Tengo que evaluar también como DT. Yo y mi cuerpo técnico estamos todo el tiempo evaluando y la idea es esta: intentar evolucionar. Si no evolucionamos, tenemos que detectar el problema”.

Mensaje de Emily Lima en Instagram. (Foto: Instagram).

Todo esto pasó previo a un partido donde jugarían las chicas de la Selección Peruana, dejando una reflexión bastante fuerte sobre la realidad nacional, con sus problemas desde la raíz: “Después de este partido, vamos a hablar, discutir y tomar decisiones porque no quiero hacer daño a una federación a la que tengo tanto cariño. Creo que voy a llegar para quedar en un puesto mejor en la Copa América”.

¿Quién es Emily Lima, entrenadora de la Selección Peruana?

Emily Lima es una entrenadora de fútbol y exfutbolista brasileña conocida por su trabajo en el desarrollo y dirección de equipos femeninos de fútbol. Nació el 29 de septiembre de 1980 en São Paulo, Brasil (43 años). Emily Lima jugó como centrocampista y tuvo una carrera destacada en varios clubes, tanto en Brasil como en Europa. Formó parte de equipos como el Santos FC en Brasil y el ASD Fiammamonza en Italia. También representó a la selección brasileña en competiciones internacionales.

¿Cómo ha sido su carrera como directora técnica profesional?

Después de retirarse como jugadora, Emily Lima comenzó su carrera como entrenadora. En 2016, hizo historia al convertirse en la primera mujer en ser nombrada entrenadora de la selección femenina de fútbol de Brasil. Ha trabajado con varios equipos femeninos, incluyendo el Santos FC femenino y el São José Esporte Clube. Además, ha estado involucrada en programas de desarrollo juvenil y en la promoción del fútbol femenino en Brasil.