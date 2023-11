Ya pasaron unos días de la convocatoria realizada por Juan Reynoso en la Selección Peruana. Desde ese entonces hemos visto nombres llamativos para enfrentar a los combinados patrios de Bolivia y Venezuela. Primero recordemos quiénes están llamados, para poder mencionar a los que podrían pudieron estar considerados por sus actuaciones recientes.

Los arqueros con Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Cáceda (FBC Melgar), Alejandro Duarte (Sporting Cristal) y Diego Romero (Universitario de Deportes). En la defensa vemos a los jugadores: Aldo Corzo (Universitario), Carlos Zambrano (Alianza Lima), Oliver Sonne (Silkeborg IF), Luis Advíncula (Boca Juniors), Miguel Araujo (Portland Timbers), Marcos López (Feyenoord), Alexander Callens (AEK Atenas), Luis Abram (Atlanta United) y Miguel Trauco (San José Earthquakes).

En la mitad de la cancha están: Alexis Arias (FBC Melgar), Walter Tandazo (FBC Melgar), Piero Quispe (Universitario), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal), Renato Tapia (Celta de Vigo), Wilder Cartagena (Orlando City), Sergio Peña (Malmö FF) y Pedro Aquino (Santos Laguna). Para después darle paso a los delanteros, llamados todos por gusto de Juan Reynoso.

Franco Zanelatto (Alianza Lima), Bryan Reyna (Alianza Lima), Matías Succar (Mannucci), Andy Polo (Universitario) y Joao Grimaldo (Sporting Cristal), Paolo Guerrero (LDU Quito), Gianluca Lapadula (Cagliari), André Carrillo (Al-Qadisiyah), Edison Flores (Universitario) y Santiago Ormeño (FC Juárez). Con este recordatorio presentado, es importante mencionar que gran parte de esta propuesta es por gusto.

¿Quiénes son los grandes ausentes de la convocatoria en Perú?

El primero y quizás más llamativo es el de Renato Solís, quien por un tema de lesión queda apartado del grupo selectivo de Perú. Junto a ellos está otro portero, en este caso de Alianza Lima. Ángelo Campos por todo lo que ha hecho en tienda íntima debió ser llamado por encima de los propios Carlos Cáceda y Alejandro Duarte. El Mono está con un mejor presente, pero no parece gustar tanto.

En la zona defensiva tenemos a tres nombres para considerar, el primero es Anderson Santamaría, con su reconocida jerarquía para salir jugando desde atrás. Una variante diferente para lo que en teoría quiere Juan Reynoso en la Selección Peruana. Pero de forma extraña quedó marginado. Junto a él hay un par de jóvenes que podrían haber sido considerados. Nos referimos a Jhamir D´Arrigo y Nélson Cabanillas.

Jhamir D ́ Arrigo es más un delantero reconvertido a extremo que puede hacer diferencia en las bandas, mientras que, Nelson Cabanillas es el titular en la banda izquierda del flamante campeón nacional: Universitario de Deportes. Ninguno, ni por presente u obtención de título, terminó quedando en el gusto de Juan Reynoso.

Christofer Gonzáles es quizás el más llamativo de todos por su enorme cantidad de minutos jugados en las jornadas pasadas. Canchita podría decirse que está lesionado y bajo ese concepto quedó afuera. En algunas fotos se le ve realizando terapia en Lima, además de pasar momentos de calidad junto a su familia y amigos más cercanos.

Raúl Ruidíaz y Alex Valera son la carta de gol en sus equipos, pero no llegan a la idea principal de la Selección Peruana. Ambos centrodelanteros han sido de rendimiento discreto en sus participaciones con La Blanquirroja. La hinchada ya casi no los quiere ver los colores patrios, por eso estarían al día de hoy muy lejos de regresar a la VIDENA. En ese puesto está Gianluca Lapadula y Paolo Guerrero, no harían tanta falta en principio.