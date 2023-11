Selección Peruana: Oliver Sonne marcó espectacular golazo con el Silkeborg IF en la Copa de Dinamarca

Oliver Sonne demostró todo su talento y anotó en el cotejo entre Silkeborg IF vs Hvidovre IF. Enfrentándose por los octavos de final de la Copa de Dinamarca, el jugador de la Selección Peruana marcó el 3-0 en el Hvidovre Stadion de la ciudad de Copenhague.

El gol de Oliver Sonne sucedió en el minuto 49 del segundo tiempo y valió para que Silkeborg IF se coloque 3-0 ante Hvidovre IF. Asistido por el defensor danés Joel Felix, el balón le llegó al lateral peruano que no tuvo ningún problema en definir de manera categórica.

Vulnerando así la portería del guardameta Adrian Kappenberger, el gol de Oliver Sonne sirvió para que Silkeborg IF se coloque 3-0 ante Hvidovre IF en condición de visita. Ya decretando una goleada, el partido continuó con vértigo y llegaron más anotaciones.

Como se recuerda, Oliver Sonne es un futbolista danés que hace poco obtuvo la ciudadanía peruana y fue convocado a la Selección Peruana. Llamado por Juan Reynoso para los duelos de las Eliminatorias, estuvo en los cotejos frente a Chile en Santiago y Argentina en Lima.

Si bien Oliver Sonne todavía no debutó oficialmente con la Selección Peruana, el gol que acaba de marcar con el Silkeborg IF ante Hvidovre IF le puede abrir un camino en la titularidad. Ahora está en Juan Reynoso llamarlo para las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias.

¿En qué posición juega Oliver Sonne en el Silkeborg IF?

Oliver Sonne es un futbolista nacido en Dinamarca, pero que representa a la Selección Peruana. Tiene 22 años y juega como lateral por la banda derecha en el Silkeborg IF.

¿Cómo llegó Sonne a la Selección Peruana?

Oliver Sonne realizó el trámite para obtener su DNI pues su abuela es de origen peruano. Logrando cumplir con la documentación, adquirió la credencial y fue convocado por Juan Reynoso para ser parte de la Selección Peruana.