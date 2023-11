Gabriel Costa no ha dado los resultados esperados en Alianza Lima. Volviendo al cuadro íntimo para la temporada 2023, el extremo no ha estado a la altura de las expectativas y el cuadro íntimo ya habría definido su continuidad. Si bien tiene contrato hasta diciembre del 2024, en La Victoria no esperarían.

Con información del Diario Trome, el medio de comunicación reveló que Alianza Lima se está planteando seriamente ceder a Gabriel Costa para la temporada 2024. Y es que dos factores entran a tallar para tomar esta decisión: su altísimo sueldo y su bajo rendimiento.

Además de que es resistido por gran parte de la hinchada de Alianza Lima, la decisión está tomada en gran parte. Si bien Gabriel Costa no tiene respaldo en La Victoria, quizá un gran desempeño en las finales de la Liga 1 le puede devolver cierto crédito.

Y es que como recordamos, Alianza Lima compitió con Colo Colo para hacerse con Gabriel Costa. De hecho poniendo más dinero sobre la mesa, al final la institución íntima se ganó su derecho de contar con el extremo para la campaña 2023, aunque no rindió.

Gabriel Costa solo ha disputado 1548 minutos con Alianza Lima en la temporada 2023 de la Liga 1. Jugando 27 partidos, de los cuales fue titular en 18 e ingresó en 9, solo registró 4 goles y no es para nada titular en el actual cuadro de Mauricio Larriera.

¿Hasta cuándo tiene Costa contrato en Alianza?

Gabriel Costa fue fichado en Alianza Lima en la temporada 2023. Firmando hasta diciembre del 2024, el extremo todavía tiene un año más de contrato en tienda blanquiazul.

¿Cuánto gana Costa en Alianza?

Se sabe que Gabriel Costa ganaba 40 mil dólares mensuales en Colo Colo, pero Alianza Lima se lo quitó al ofrecerle un sueldo entre los 45 mil y 55 mil dólares mensuales.