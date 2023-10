Cuando un personaje de esta trascendencia tiene participación en una opinión, solo queda hacer silencio. Ricardo Bochini habló del presente de la Selección Peruana, el pasado con Ricardo Gareca, y estilo de juego presentado por Juan Reynoso. El Bocha dejó una dura confesión al respecto.

Para el ídolo máximo del Club Atlético Independiente de Avellaneda, lo que pasa con la Selección Peruana es un suceso común por las decisiones tomadas. No ve a La Blanquirroja, por una razón en especial, pero sí confiesa haber disfrutado con el fútbol presentado cuando el Tigre era el técnico.

En una charla íntegra con el Diario Depor, el 10 del Rojo explicó cómo siente el fútbol y lo que percibe de La Bicolor a nivel histórico: “Bueno, yo lo vi a Perú, es la realidad. Siempre me gustó el fútbol peruano, su característica de jugadores técnicos y habilidosos, ojalá puedan volver a ser esa selección de antaño”.

Aunque con una importante precisión, al día de hoy no se lo sigue más. Después de la salida del Tigre, perdió todo tipo de conexión con este país: “Sí, los seguí a Paolo en la Sudamericana con Liga de Quito, pero no te puedo hablar más de Perú, yo lo veía más seguido con Ricardo Gareca. Tenía jugadores que estaban en un buen nivel, pero ahora no están en su mejor momento”.

Lo cual termina siendo bastante normal porque Ricardo Gareca siempre pregonó una relación cercana con Ricardo Bochini. A quien lo considera como uno de los mejores jugadores de la historia en Argentina. Para muchos El Bocha es palabra santa, se le debe considerar en cualquier tema que él desee comentar al respecto.

¿Qué opina Ricardo Bochini del estilo técnico y habilidoso del fútbol peruano?

Continuó su relato el exjugador que solo supo jugar en Independiente: “Perú en 1970 y en 1985, cuando estuvieron cerca de eliminarnos en la cancha de River, tenía jugadores extraordinarios como Chumpitaz, Muñante, el ‘Cholo’ Sotil. Todos jugadores extraordinarios. No sé cuándo van a volver a salir esos jugadores, esa época fue para mí la mejor de Perú. Deben apoyar más a los jóvenes, los clubes trabajar mejor en menores”.

¿Cuál fue el estilo de juego durante la gestión de Ricardo Gareca como entrenador de la Selección Peruana?

Ricardo Bochini dueño de un concepto de fútbol muy natural, bien jugado, y sobre todo respetando a la pelota como instrumento principal. En este caso muestra una lejanía de Perú, basándose en el desconocimiento desde la salida de Ricardo Gareca. Quien dejó una valla sumamente grande, la cual le está costando superar a Juan Reynoso, porque cambió muchos aspectos fundamentales. Y hoy le va como le va.

¿Cuándo se fue Ricardo Gareca de la Selección Peruana?

Luego de un periplo impresionante como seleccionador de Perú, Ricardo Gareca se fue en la temporada 2022. Llegó allá por el 2015, procedente del Palmeiras, luego de una pésima campaña. En La Blanquirroja se le recuerda por el pase al Mundial de Rusia 2018, el repechaje perdido para Qatar 2022, y el subcampeonato en la Copa América de Brasil 2019.