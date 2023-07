Sporting Cristal anda muy motivado, luego de conseguir resultados muy positivos en el Torneo Clausura y poder clasificar a los playoffs de la Copa Conmebol

Sudamericana. Estas semanas serán claves para ellos y cerrarían la contratación de un goleador para que los ayude a lograr sus objetivos.

El jugador que llegaría sería el venezolano Luis González, que actualmente pertenece al Junior de Barranquilla y desde Colombia anunciaron que el delantero estaría llegando al Rímac en los próximos días.

No obstante, el periodista Andrés Lacouture mencionó que hay un inconveniente con ese traspaso, es que los celestes tendrían que liberar un cupo de extranjero. Por lo que el cuadro rojiblanco anda a la espera de que se resuelva esta situación.

“Junior está a la espera de la decisión que tome Sporting Cristal sobre el tema Cariaco Gonzalez. Se iría bajo una figura llamada “cesión definitiva”. El equipo peruano daría un valor y se quedaría con el jugador. Sí hay un limitante y es el cupo de extranjeros en Sporting Cristal. Deben liberar uno para seguir adelante en el tema Cariaco.”, publicó el comunicador en su twitter.

¿Qué extranjero dejaría Sporting Cristal?

Con esta vista, uno de los jugadores que podría salir de la escuadra rimense sería el ecuatoriano Juan Sánchez. Recordar que el volante no fue inscrito para el Torneo Apertura y solo ha disputado un encuentro ante The Strongest por la Copa Libertadores, por lo que es claro que Tiago Nunes no lo tiene en cuenta.