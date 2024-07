En una nueva polémica que involucra a Jorge Fossati y el gremio de periodistas de Perú, el técnico tuvo unas durísimas palabras contra Eddie Fleischman. Dejando las frases en una entrevista que tuvo con el medio ‘Un toque de Fútbol’, el estratega disparó con todo.

Hablando con el periodista Pepe Mera de Ecuador, el estratega Jorge Fossati no tuvo ningún reparo en insultar al comunicador peruano Eddie Fleischman: “No me interesa hablar con un pseudoperiodista, creo que ya no trabaja en ningún medio”.

Siguiendo con su argumento, Jorge Fossati también explicó que no le interesa escucharlo pues nunca pateó una pelota de fútbol y no sabe nada del tema: “Para mí no existe como periodista, no me interesa su opinión. Él vive de crear basura. ¿Quién es él? No escucho sus sandeces”.

Si bien el periodista Eddie Fleischman ha sido muy crítico con Perú y con la táctica que emplea el estratega Jorge Fossati, el comunicador también ha cuestionado duramente la convocatoria tanto del delantero Paolo Guerrero como del volante Christian Cueva para la Copa América 2024.

En esa línea, ahora el técnico Jorge Fossati le estaría respondiendo de todo en todos lados. Sin temor a emplear palabras de muy grueso calibre, este cruce de comentarios no han hecho más que empezar y veremos cómo van pasando los días hasta que Perú tenga que volver a jugar por Eliminatorias.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jorge Fossati con Perú?

Jorge Fossati tiene contrato con Perú hasta septiembre del 2025. Ganando 166 mil dólares en promedio, si el técnico cumple todo su contrato se llevará 3.5 millones de dólares en promedio.

¿Cuánto gana Jorge Fossati?

Jorge Fossati gana 2 millones de dólares anuales en Perú. Haciendo un cálculo de su sueldo, el técnico de Uruguay se lleva 166 mil dólares mensuales, en promedio.