El centenario merengue estará basado en solo tener el éxito a final de temporada, con un título nacional indiscutible, y la enorme participación en Copa Libertadores 2024. Universitario de Deportes no puede fallar de ninguna manera, bajo ese concepto, hará todos los esfuerzos posibles para poder contratar a los mejores jugadores posibles. Dentro de esa medida, también están las renovaciones de referentes.

Wilmer Robles Tadokoro, del Diario Depor, explicó lo que pasa ahora mismo en tienda merengue: “Todo encaminado entre Universitario y el grupo empresarial de Nelson Cabanillas para su ampliación de contrato (x2). También avanzado con el entorno de Bruno Sepúlveda, quien espera el visto bueno del DT. Buscan un enganche, y ofrecieron al argentino Gabriel Carabajal de Puebla”.

Vamos paso a paso porque termina siendo importante entender que son tres casos diferentes. Primero está el extremo izquierdo titular para Jorge Fossati quien se marchó a la Selección Peruana de Fútbol. Nelson Cabanillas en Universitario de Deportes con su talento y demostración en cancha se ganó a pulso esta gestión conocida como renovación. Para no irse gratis en una futura venta al extranjero.

Por ese concepto tomado como premisa, es importante destacar que la “U” debe hacer lo que corresponde para poder cerrar ese contrato donde Nelson Cabanillas sume dos años más al que ya tiene. Así salir vendido más pronto que temprano, siempre y cuando cumpla con las expectativas del mercado internacional. A eso se le puede acompañar con las convocatorias que tenga a la Selección Peruana.

Ahora, toca hablar de dos atacantes como tal, el primero es Bruno Sepúlveda, quien nuevamente fue acercado a Universitario de Deportes y en la directiva estaría analizando lo que puede ser su llegada. Quien a principio de este año no logró quedarse por un tema de contrato vigente. Ahora sería un tema diferente y podría quedarse en la “U”, pero todavía no está del todo claro.

Finalmente, está Gabriel Carabajal, el volante que en 2015 estuvo por Perú jugando en la Universidad San Martín de Porres y tuvo un paso criterioso. Dependerá de Universitario de Deportes si trae al ex Vasco da Gama y Santos en Brasil, que después de su salida de Argentinos Juniors, no trascendió del todo. Pero en la “U” podría hallar un buen lugar para mostrar todo su talento.

¿Cómo va la pretemporada de Universitario de Deportes?

La directiva con Jean Ferrari y Manuel Barreto están trabajando en la contratación del entrenador principal para el centenario crema. Universitario de Deportes empezó su pretemporada el día lunes 18 de diciembre, con la idea de no perder tiempo y no depender de nadie. Todavía no hay mayores certezas sobre el posible entrenador, mientras tanto, los trabajos, igual, se presentan sin problema.