Cuando el punto final llega a la historia, deben aceptar que algo no funcionó en tienda crema, porque no han logrado conseguir lo buscado en estas últimas semanas. Los hinchas esperaban mucho por el flamante refuerzo merengue para la temporada del centenario de Universitario de Deportes. Raúl Ruidíaz ya sabe la definió su futuro al ciento por ciento, generando la novedad más fuerte del día para los millones de fans en la “U”.

¿Raúl Ruidíaz volverá a Universitario de Deportes?

Gustavo Peralta en su cuenta de Twitter contó todo lo que ha pasado en las últimas horas: “Finalmente, Raúl Ruidíaz no llega a Universitario de Deportes para este torneo Clausura. Se hizo todo lo posible entre ambas partes para lograr su regreso. El jugador puso mucho de su parte y el club hizo un esfuerzo grande en lo económico e incluso se dieron varias charlas entre el comando técnico de la U y la “Pulga””.

El periodista deportivo afirma que las comunicaciones habían sido muy positivas, pero algo faltó en la directiva: “Por ende, estaba todo encaminado, acordado, con lo que el peruano buscó liberarse, pero Seattle Sounders no lo deja salir porque lo consideran clave en el equipo por lo que pelean futbolísticamente y, lo más importante, buscan que se respete el contrato que es hasta fin de año. No hay como si su club no lo quiere soltar”.

Universitario de Deportes estiró la negociación hasta donde pudo, según se puede entender en este caso: “Hay que señalar que la U nunca negoció con el club de la MLS, el jugador buscó su salida bajo sus formas y condiciones, pero nunca pudo destrabar esto. ¿Y por qué no se negoció directamente de club a club? La U no iba a asumir económicamente una salida por unos cuantos meses de contrato que restaban cuando el esfuerzo estaba puesto en los años de contrato que ofreció”.

¿Universitario de Deportes se reforzará ahora?

De ahora en adelante, los cremas se olvidan de La Pulga y entran al enfoque máximo para lo que será el resto del año. Universitario de Deportes no se reforzará más, competirá Fabián Bustos con los jugadores hoy disponibles, hasta final del campeonato local: “¿Por qué se alargó tanto el tema? Ruidiaz era la única opción importante que se tenía en la U porque se creía le iba a dar un salto de calidad al equipo. No hay más posibilidades y los merengues pelearán el torneo con lo que tienen”.

¿Cuánto es el salario actual de Raúl Ruidíaz?

Raúl Ruidíaz, delantero peruano que juega en el Seattle Sounders de la MLS (Major League Soccer), tiene un sueldo anual aproximado de $2.2 millones. Esto lo coloca entre los jugadores mejor pagados de su equipo y de la liga estadounidense. Sin embargo, estas cifras pueden variar ligeramente dependiendo de bonos y otros acuerdos contractuales. Información publicada en el portal de transparencia del torneo en mención.

¿Quiénes son los posibles refuerzos para Universitario de Deportes?

Horacio Zimmermann en su programa reciente con Pedro García expuso el plantel que tiene Universitario de Deportes de cara a la temporada 2025: “La ‘U’ está pensando en mantener una estructura e ir mejorándola. Hay dos sueños y dos jugadores que quieren traer. Michael Estrada, de LDU, delantero ecuatoriano de 27 años, seleccionado ecuatoriano. Y el otro es (José) Enamorado, el colombiano que juega en Junior”.