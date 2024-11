La Selección está en crisis y Jorge Fossati habría decidido borrar a estos jugadores de Perú

La Selección Peruana no la pasa bien en las Eliminatorias y por eso Jorge Fossati tomó una radical decisión sobre ciertos elementos.

Perú no logró vencer a Argentina por la fecha 12 de las Eliminatorias y por eso ahora está en la última casilla de la tabla general. Solo sumando 7 puntos de 36 posibles, el plantel de Jorge Fossati no pasa un buen momento y el técnico tomó una radical decisión.

Sabiendo que no disputará más partidos en la temporada 2024, ahora el técnico Jorge Fossati se prepara para los duelos de Perú ante Bolivia y Venezuela, que sucederán en la fecha FIFA de marzo. Así pues, el estratega habría llegado a una radical decisión y definió que no llamaría más a algunos elementos.

Si bien a Perú no le sobra ningún jugador, y de hecho hay una gran escasez de delanteros, la realidad es que Jorge Fossati tampoco puede contar con ciertos elementos pues no han dado lo necesario cuando han disputado cotejos con la camiseta de la Selección Peruana.

¿Qué jugadores borraría Fossati?

Fossati tras el Perú vs. Argentina. (Foto: IMAGO)

El primero que está en la lista es el veterano delantero Paolo Guerrero. Tanto por presión popular, como por desgaste con la prensa y la sensación que brinda el atacante, Jorge Fossati no contaría más con el goleador histórico de la Selección Peruana. Y él, según últimas declaraciones, tampoco estaría dispuesto a jugar por la ‘Bicolor’.

Otros dos elementos que no volverán a ser llamados en la Selección Peruana son Joao Grimaldo y Marcos López. Habiendo ocupado Oliver Sonne la posición de los dos, el técnico Jorge Fossati considera que el lateral del Silkeborg de Dinamarca es una pieza más que importante respecto a los futbolistas.

El tercer elemento serían dos históricos de la Selección Peruana: Renato Tapia y Gianluca Lapadula. Ambos no pasando un buen momento en sus clubes, tal parece que Jorge Fossati se cansó de llamar al volante y que él alegue que está lesionado, mientras que el ‘Bambino’ no pasa un buen momento pues no marca goles.

¿Cuándo vuelve a jugar Perú?

Perú vuelve a jugar en marzo por las fechas 13 y 14 de las Eliminatorias. Enfrentando a Bolivia en Lima y Venezuela de visita, los cotejos todavía no tienen fechas definidas, pero se entiende que sucederán en la última semana del mes.

¿En qué puesto está Perú?

Perú está en el puesto diez de las Eliminatorias. Ubicándose en la última casilla, el cuadro de Jorge Fossati solo tiene 7 puntos tras 12 fechas y anhela llegar a la séptima ubicación para tener un ticket para el repechaje al Mundial 2026.