Universitario de Deportes consiguió ganar por 4-1 a Academia Cantolao en el estadio Nacional, por la tercera fecha del Torneo Clausura. Con este resultado quedaron listos para visitar a Corinthians por la Copa Sudamericana.

Sin embargo, muchos periodistas deportivos han puesto su puntería a este encuentro, donde algunos creen que los cremas lograrán la gran hazaña en Brasil. Uno de ellos fue Erick Osores, que resaltó el buen momento de los dirigidos por Jorge Fossati.

“El martes creo que va a jugar Perú, ese día Universitario va a paralizar bares, restaurantes, va a llevar gente a Brasil, es decir se moviliza esa nación, más que con Gimnasia, Santa Fe y el cuadro brasileño de Goiás. El martes la ‘U’ entra en modo sele. Hoy Universitario está en un estado de ánimo espectacular y potente. Esos detalles anímicos, seguridad y confianza que se tiene el jugador, incluso que se tiene la gente influyen”, señaló el comunicador en el programa de YouTube, Erick y Gonzalo.

Por último, el hombre de prensa sostuvo que el conjunto brasileño, dirigido por Vanderlei Luxemburgo, dará pelea hasta el final y recordó que los merengues tienen una victoria histórica en ese país.

“La cita de Universitario es este martes a las 7:30 de la noche ante Corinthians que por más que le pueda ir mal, y su realidad no sea la mejor, claramente va a ser un durísimo escollo para la U. Los equipos peruanos no ganan en Brasil, claro desde aquella victoria histórica de Universitario, así que sería un gran resultado sumar y no un mal resultado perder por la mínima. El domingo viaja la ‘U’ y va a estar seguro acompañado por una multitud, a mí eso me parece realmente emocionante”, indicó.

¿Cuándo se jugará el clásico entre Universitario vs Alianza Lima?

Según el periodista Eduardo Combe, el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, que se jugará por la fecha 5 el Torneo Clausura se estaría disputando el 23 de julio.