Uno de los jugadores que en más de una ocasión fue pedido por los hinchas de la Selección de Perú fue el delantero Raúl Ruidíaz. El goleador ex Universitario contó que fue llamado por Jorge Fossati pero se negó, y ahora explica los motivos.

“Yo dije que no porque mi hijo nació con un problema en el corazón en diciembre, y desde ahí yo dije no voy alejarme de mi familia, no quiero más viajes, quiero estar con mi familia, mis hijos”, empezó en charlas con L1 Radio.

“Me inclino más por lo familiar, y luego de eso no hablé más con Fossati. El momento que hablé con Jorge -un tipazo- le dije que ya no, le agradecí porque me llamó, pero ya estaba decidido”, amplió.

Luego de eso no ha sido convocado nuevamente, y mientras define su futuro para el 2025 a nivel de clubes no sabe cuándo volverá a vestir la camiseta de la ‘Bicolor’.

ver también Se confirmó el gran rival que tendrá Pablo Lavandeira en Alianza Lima por ser titular

ver también Selección peruana empezó negociaciones con este entrenador de la Liga 1

El salario que ganaba Raúl Ruidíaz en el Seattle Sounders

Raúl Ruidíaz está ganando 2 millones de dólares al año en el Seattle Sounders de la MLS, cifra impagable para Universitario, aunque ahora sin contrato se le haría más fácil su fichaje.

Las estadísticas de Ruidíaz en esta temporada

En este 2024, Ruidíaz sumó un total de 31 partidos con la camiseta del Seattle Sounders. El delantero peruano marcó 8 goles, pero no ha dado ninguna asistencia.

Publicidad