Alianza Lima puede decir que cuenta con toda la información correspondiente para poder empezar a competir en la Liga 1, versión 2025. Los blanquiazules pueden analizar al detalle, qué tipo de cargas entregarán, contra cada conjunto rival. Lo más importante será, saber semana a semana frente a quiénes medirá fuerza. Para así ver cómo trabaja previamente el profesor Néstor Gorosito, de cara a un potencial título del Torneo Apertura 2025 en este caso. Veremos cuál es la manera de afrontar el comienzo de la temporada general.

Como era de esperarse. Alianza Lima en sus redes sociales oficiales presentó de esta manera, ante la sociedad, cómo jugarán el Torneo Apertura 2025: “𝑭𝑰𝑿𝑻𝑼𝑹𝑬 𝑳𝑰𝑮𝑨 𝟏 𝟐𝟎𝟐𝟓. Comenzamos un nuevo camino. El objetivo es el mismo, y esto lo recorremos juntos. ¡Reafirmando la lealtad a la blanquiazul! ¡𝐀𝐑𝐑𝐈𝐁𝐀 𝐀𝐋𝐈𝐀𝐍𝐙𝐀, 𝐓𝐎𝐃𝐀 𝐋𝐀 𝐕𝐈𝐃𝐀!”. Presentó el equipo del pueblo en su cuenta principal de Twitter por ejemplo, generando el apoyo masivo de toda su hinchada, para lo que será este reto deportivo, considerado por muchos como una obligación por cumplir en lo absoluto.

Fixture completo de Alianza Lima en la Liga 1:

Fecha 1: Alianza Lima vs Cusco FC

Fecha 2: Alianza Atlético de Sullana vs Alianza Lima

Fecha 3: Alianza Lima vs Juan Pablo II

Fecha 4: Sporting Cristal vs Alianza Lima

Fecha 5: Alianza Lima vs Ayacucho FC

Fecha 6: ADT vs Alianza Lima

fecha 7: Alianza Lima vs Universitario

Fecha 8: Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima

Fecha 9: Alianza Lima vs Los Chankas

Fecha 10: Comerciantes Unidos vs Alianza Lima

Fecha 11: Alianza Lima vs Cienciano

Fecha 12: Atlético Grau vs Alianza Lima

Fecha 13: Alianza Lima vs Alianza Universidad

Fecha 14: Sport Boys vs Alianza Lima

Fecha 15: Alianza Lima vs Sport Huancayo

Fecha 16: Alianza Lima (descansa)

Fecha 17: Melgar vs Alianza Lima

Fecha 18: Alianza Lima vs Binacional

Fecha 19: UTC vs Alianza Lima

Alianza Lima publicó su fixture para la Liga 1 – 2025:

Alianza Lima presentó su fixture. (Foto: Alianza Lima).

¿Cuándo es el partido entre Alianza Lima y Universitario de Deportes?

Cabe señalar que la noticia que más importa en la masa popular, de hinchas de Liga 1, tiene que ver con la fecha del primer clásico del fútbol peruano. Este se jugará en la fecha 7 en el Estadio Alejandro Villanueva, y la vuelta será en el Monumental “U”. Esta será una nueva edición del duelo histórico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, donde los íntimos serán dueños de casa en este Torneo Apertura 2025. Buscarán de la mano de Néstor Gorosito, sacar la mayor ventaja posible, en la casi mitad del campeonato jugado.

Publicidad

Publicidad

ver también Alianza Lima se mete increíblemente en la contratación de Catriel Cabellos por Sporting Cristal

ver también El insólito motivo por el cual jugó mal Paolo Guerrero contra Emelec por la Tarde Blanquiazul 2025

¿En qué Estadio jugará de local Alianza Lima?

Alianza Lima juega como local en el Estadio Alejandro Villanueva, popularmente conocido como “Matute”, ubicado en el distrito de La Victoria en Lima, Perú. El estadio fue inaugurado el 27 de diciembre de 1974. Sin embargo, su historia comienza mucho antes. El terreno donde se encuentra el estadio pertenecía a la familia Matute, de allí proviene el apodo “Matute”. Fue bautizado en honor a Alejandro Villanueva, conocido como “Manguera”, un legendario jugador de Alianza Lima en las décadas de 1920 y 1930, quien murió en 1944. “Manguera” es considerado uno de los mejores futbolistas peruanos de todos los tiempos. Pero no olvidar, que también lo podría hacer en el Estadio Nacional, como alternativa.