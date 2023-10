La Selección Peruana está trabajando arduamente para los próximos encuentros contra Chile y Argentina en las Eliminatorias al Mundial 2026. Esta semana se dieron a conocer los convocados de la Liga 1, y el lunes 9 de octubre se dará a conocer la lista final, que incluirá a los futbolistas que militan en el extranjero.

Uno de los nombres que ha llamado la atención en esta convocatoria es Oliver Sonne, quien está a punto de arribar a suelo peruano y se unirá al equipo dirigido por Juan Máximo Reynoso.

En medio de este contexto, hubo un toque de humor por parte de Yoshimar Yotún durante una conferencia de prensa, cuando mencionó que la comunicación con su nuevo compañero podría ser un desafío debido al idioma. Sin embargo, bromeó diciendo que se está preparando para superar este obstáculo, especialmente con clases de inglés, enfocándose en el verbo to be: “Se va a dificultar un poco con el idioma, pero sacaré mis clases de ‘erbo to be”.

Esto refleja el entusiasmo y la expectación de varios jugadores de la Blanquirroja ante la llegada del lateral derecho. Referente a este último, la hora estimada de su llegada sería alrededor de las 15:30 horas (hora peruana), y tanto los compañeros de equipo como los fanáticos esperan con ansias su incorporación al equipo nacional.

Por otro lado, la Bicolor se prepara para su enfrentamiento contra Chile, programado para el jueves 12 de octubre a las 19:00 horas (hora peruana), como parte de la tercera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El partido se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Chile.

¿Cuándo juega Perú vs. Chile por Eliminatorias Sudamericanas?

El siguiente partido de la selección de Perú será contra Chile en el Estadio Monumental de Santiago, encuentro válido por la tercera fecha de las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026.

¿Dónde ver el partido entre Perú vs Chile por Eliminatorias Sudamericanas?

El partido de Perú vs Chile por las Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026 será el jueves 12 de octubre a las 7:00 p.m. El duelo se podrá ver en vivo y en directo por América Televisión y ATV para señal abierta, Movistar Deportes en cable y las aplicaciones de streaming: América TVGO y Movistar Play.

¿Cuál es la alineación de la selección de Perú?

La selección de Perú al mando del entrenador Juan Máximo Reynoso saltaría a la cancha con el once de la base titular que ha venido trabajando en los amistosos, con nombres como Paolo Guerrero, Alexander Callens, Pedro Gallese, Renato Tapia, etc.

¿Cuál fue el último partido de la selección de Perú?

La selección de Perú viene de jugar contra la selección Brasil por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El resultado fue de 0-1 y el encuentro se disputó en el Estadio Nacional de Lima.