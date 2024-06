Luego de un empate y una derrota con un hombre menos en la cancha, la selección de Perú está obligada a ganar contra Argentina para mantenerse viva en esta Copa América 2024.

La Blanquirroja ha ganado uno de los tres últimos encuentros con la Albiceleste en el certamen continental; mientras que los juegos oficiales más recientes han sido todos favorables para los gauchos. Será un encuentro difícil, pero no imposible: el escenario perfecto para los amantes de las apuestas y las emociones fuertes, y JugaBet ofrece las mejores cuotas para este partido imperdible.

Es vencer o morir

Lionel Messi no jugará el partido para recuperarse de su molestia en el aductor derecho, y también está confirmado que Scaloni aprovechará la oportunidad para darle minutos a los jugadores que no participaron en los encuentros anteriores. Perú, sin embargo, no puede permitirse tales lujos y enviará a sus mejores artilleros a la cancha para buscar el gol que le ha sido tan esquivo en este campeonato. Gianluca Lapadula ha acumulado tres remates al arco, mientras que Paolo Guerrero lleva dos. Ellos, sin duda, serán las principales fichas de Fossati en este partido. ¿Será el partido en que Perú logre anotar su primer gol para esta Copa América?

Aun así, una victoria no es suficiente para llegar a los cuartos de final. Chile debe ganarle a Canadá, pero obtener una diferencia de goles menor a la de Perú, para que la Bicolor quede en el segundo lugar del grupo. Anotar tantos goles como sea posible es crucial para mantener viva la ilusión de alzar la copa este año, y para que tus cuotas aumenten y ganes en grande.

