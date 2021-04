+25 anécdotas de Cristiano Ronaldo en boca de compañeros, rivales y entrenadores

A lo largo de su carrera deportiva, desde su debut como profesional en 2002 en Sporting Lisboa, Cristiano Ronaldo vivió situaciones positivas y negativas que derivaron en anécdotas dignas de ser contadas en más de una ocasión.

Basadas en su personalidad dentro y fuera de la cancha, en su particular egocentrismo y en su perseverancia por ser el mejor jugador de fútbol del mundo, los comentarios a continuación tienen, principalmente, foco en estas 3 aristas.

Desde colegas como Carlos Tevez y Louis Saha, pasando por rivales como Mehdi Benatia y Néstor Ortigoza, hasta entrenadores y ojeadores como Mike Cregg y Luis Suárez, les presentamos las mejores vivencias de CR7 a lo largo de casi 20 años de trayectoria.

29. Bryan Róchez, delantero hondureño

El centroamericano se sorprendió ante la presencia de CR7. Fuente: Getty Images

En plena pandemia en 2020, Cristiano Ronaldo se entrenó un tiempo en su club natal, Nacional. Así contó esta experiencia Bryan Róchez: "Durante el primer día que fue a entrenar, fue una anécdota muy linda. Venía comenzando la pandemia, nosotros entrenábamos 30 minutos en grupos de 3 jugadores. Teníamos que pesarnos, tomarnos la temperatura y, al llegar al departamento médico, allí estaba Cristiano Ronaldo. Yo, como soy una persona alegre, llego saludando a todo el mundo y, cuando lo veo a él, me quedo parado y helado".

28. Paulo Dybala, compañero en Juventus

Su último gran socio en el fútbol. Fuente: Getty Images

El atacante cordobés Paulo Dybala juega con el portugués desde 2018: "Una vez me senté con él mientras viajábamos. Le dije: "Mirá, te soy sincero, nosotros en Argentina un poco te odiamos, por tu figura, por tu forma de ser, de caminarm la verdad que a mí me sorprendiste porque me encuentro con otra cosa". Él se reía porque decía: "Yo sé que es así, pero sé como soy, estoy acostumbrado a que me critiquen por eso".

27. Kaká, ex compañero en Real Madrid

Ambos arribaron juntos en el verano de 2009. Fuente: Getty Images

El Balón de Oro brasilero Kaká llegó a la Casa Blanca con el luso en 2009: "Cuando llegué al Real Madrid, era la época en que en Brasil era popular el programa "Pánico na TV" y también el chiste de peitinho (gordito)...Se refería a todos los brasileros en el equipo como peitinho. Lo usó en un clásico ante Barcelona cuando ambos realizamos una jugada que terminó en gol".

26. Mariano Hanuch, ex compañero en Sporting Lisboa

Hanuch en su paso por Platense. Fuente: Getty Images

El ex futbolista argentino Turco Hanuch compartió los inicios de CR7 en Portugal: "A mí me decía Turco o Hanusha. Además, no tiene que olvidarse de algo. En Lisboa íbamos siempre al mismo boliche y Cristiano no podía pasar porque era menor de edad. Como éramos amigos del dueño, lo hacíamos entrar con nosotros".

25. Diego Forlán, ex compañero en Manchester United

Cachavacha fue un fiel reflejo en los inicios de Cristiano en Inglaterra. Fuente: Getty Images

El ex delantero uruguayo Diego Forlán oficiaba de traductor de Cristiano: "Él recién había llegado y lo que me decía Ferguson, yo se lo traducía. Había llegado en agosto y, en enero, que se jugaban muchos partidos, el DT me dice: "Diego, llamalo, va a tener 2 semanas libres y se puede ir a casa"; "¿y yo?", le contesté. Aparte era enero, imaginate, yo me podía ir a Punta del Este. Y Ferguson me explicó que lo decidió porque era pibe, recién llegaba al club y se tenía que adaptar".

24. Cristiano Ronaldo en sus inicios

Más joven, pero con un talento innato. Fuente: Getty Images

Así se definía Cristiano Ronaldo en las inferiores del Sporting Club: "Desde el inicio supe que era especial. Cuando tenía 14, 15 o 16 años, notaba que era distinto al resto. Yo hacía cosas especiales. Pero me di cuenta que era realmente bueno cuando estaba en Manchester United. Ahí estaba jugando con Giggs, Keane, Ferdinand y Van Nistelrooy, ahí veía cosas distintas. Fue en esos momentos que noté que realmente tenía talento. Fue ahí cuando comencé a pensar que podía ser Balón de Oro algún día".

23. Pepe, compañero en la selección portuguesa

Desde las inferiores en Lisboa a ser compinches en la selección. Fuente: Getty Images

Pepe: amigo, compañero y rival dentro y fuera de la cancha: "Una vez, Cristiano Ronaldo se preocupó por mí cuando me di un fuerte golpe en la cabeza. Me abrí y me dijo: "Pepe, es peligroso, en la cabeza es peligroso". Estuvo conmigo en el Real Madrid cuando Casillas me puso 2 veces en knock-out. En una ocasión fue a visitarme al hospital porque vio que la situación era grave".

22. Mehdi Benatia, ex compañero en Juventus y rival marroquí

En pleno partido mundialista, los capitanes miden fuerzas. Fuente: Getty Images

Mehdi Benatia lo disfrutó y sufrió en el verde césped: "En un partido ante Atalanta, en Bérgamo, los 2 fuimos suplentes porque a los 3 días íbamos a jugar otro partido y el entrenador hizo rotación. Cuando estábamos en el micro de regreso, Cristiano me dijo que vayamos al gimnasio porque no sudó y lo necesita. Yo le respondí que eran las 11 de la noche, quería llegar a casa y ver televisión. En ese momento, me di cuenta que no era una persona normal. Cuando trabajás con él, lo respetás más porque ves el sacrificio que hizo en su vida por el fútbol".

21. Luka Modric, ex compañero en Real Madrid

Modric fue uno de sus mejores socios en el Merengue. Fuente: Getty Images

Luka Modric formó una gran sociedad en el Merengue: "Cuando llegamos al vestuario, Ronaldo estaba desesperado, casi a punto de llorar, y dijo: "Hago lo mejor que puedo y él (Mourinho) continúa criticándome". Entonces entró él, se paró en el centro y le reprochó a Ronaldo enojado por no ser responsable durante el juego. Los espíritus se calentaron y los compañeros tuvieron que intervenir".

20. Patrice Evra, ex compañero en Manchester United

El francés tiene muchas vivencias con el luso hace mucho tiempo. Fuente: Getty Images

Patrice Evra, de compañeros a grandes amigos: "Cristiano Ronaldo perdió al ping-pong contra Ferdinand. Festejamos y se enojó. Mandó a su primo a comprar una mesa, se estuvo entrenando 2 semanas y le ganó a todos. Así es él. No me sorprende que quiera ganar más Balones de Oro y el Mundial".

19. Kiko Matamoros, colaborador español de televisión

Al igual que el luso, Matamoros es fanático del estilo del cabello. Fuente: Getty Images

Cristiano tuvo un invitado de lujo en Kiko Matamoros: "Varias clínicas capilares se han contactado conmigo para implantarse pelo, pero la llamada más sorprendente fue la de Cristiano Ronaldo porque me llamó en persona para que me pusiera pelo en su clínica, Inporya, especializada en transplante de cabello con más de 10 años de experiencia en tratamientos capilares y dermatológicos".

18. Royston Drenthe, ex compañero en Real Madrid

Drenthe era un perro de presa en la mitad de cancha. Fuente: Getty Images

El ex volante Royston Drenthe compartió poco tiempo con el luso: "Antes que Cristiano llegue al club, Sergio Ramos imitaba su forma de patear los tiros libres cuando aún jugaba para Manchester United. Luego, cuando llegó al Real Madrid, Ramos ya no lo hizo más. La forma de entrenar del portugués me sorprendió mucho, destaco su profesionalismo y es un ejemplo para todos".

17. Néstor Ortigoza, rival en la final del Mundial de Clubes 2014

Férrea marca en el partido en Dubai entre San Lorenzo y Real Madrid. Fuente: Getty Images

El volante argentino Néstor Ortigoza idolatra a Juan Román Riquelme, pero así define al portugués: "Iban 30 minutos y seguía peinado, eso me llamaba la atención. El perfume que usaba era terrible. Doblaba y mi perfume seguía derecho, a él lo seguía. Son grandes jugadores, pero son de carne y hueso. Nunca pensaba: "Ah, no Cristiano". Sí por ahí cuando estuve en la fila ¡APA!".

16. Carlos Tevez, ex compañero en Manchester United

Ellos 2, con Rooney, formaron un tridente invensible. Fuente: Getty Images

El punta argentino Carlos Tevez tiró paredes en Old Trafford por un par de temporadas con él: "Yo llegaba al club temprano, entrenábamos a las 9 AM y yo llegaba a las 7:30. Cristiano ya estaba en el gimnasio. Llego a las 7 AM y el tipo ya estaba ahí, 6:45 AM y él estaba en el gimnasio. No le podía ganar nunca. El tipo es un enfermo, siempre estaba antes que yo".

15. Jorge Valdano, ex secretario general de Real Madrid

Valdano y el Santiago Bernabéu de fondo. Fuente: Getty Images

El ex campeón del mundo Jorge Valdano incidió en su paso por el club madrileño y dio su opinión en el libro "Cristiano, el Di Stéfano de nuestro tiempo": "Cristiano Ronaldo trabaja por encima de cualquier circunstancia que lo rodee; si gana el Balón de Oro, al otro día entrena; si gana un partido, al otro día entrena; si renueva su contrato, al otro día entrena; todo lo que digo son condicionamientos que afectan mucho a un deportista, pero en su caso no ha habido ni un solo día que se lo haya tomado para respirar y decir que ha conseguido alguno de sus objetivos".

14. André Cruz, ex compañero en Sporting Lisboa

Cruz ya le veía pasta de campeón. Fuente: Getty Images

La admiración del colega André Cruz para con Ronaldo fue muy evidente: "Con 14 años, se levantaba a la noche en silencio para ir al gimnasio, hacía pesas y corría 40 minutos por la cinta. ¡Tuvieron que poner candados en la puerta! Salía a correr con pesas en los tobillos en Madeira, en calles empinadas, con 35 grados de calor. O jugaba con pelotas imaginarias para ganar en velocidad de piernas".

13. Luis Suárez, ojeador de Internazionale de Milán

Suárez en su época de jugador profesional. Fuente: Getty Images

El ex futbolista español Luis Suárez, de los años 60, fue a verlo debutar en Sporting Lisboa como emisario del elenco milanés y del presidente Massimo Moratti: "Tenemos que ficharlo, será uno de los mejores jugadores del mundo; bah, nosotros fichamos figuras consagradas, cuesta 2 millones de dólares, yo pongo uno de mi bolsillo".

12. Mike Phelan, ex ayudante de campo de Alex Ferguson

Una dupla técnica histórica en Manchester United. Fuente: Getty Images

Luego de un 4 a 0 como local, el luso hizo una emboquillada que generó que el asistente británico Mike Phelan confesara: "Manchester United es un club de clase obrera en una ciudad que le gusta sentirse como tal. La habilidad es para mostrarla de vez en cuando".

11. Ole Gunnar Solksjaer, ex compañero en Manchester United

Otro compañero de ataque fue Solksjaer. Fuente: Getty Images

El ex delantero noruego Ole Gunnar Solksjaer compartió vestuario y ataque con un joven Ronaldo: "Cristiano Ronaldo es el único jugador que recuerdo que Ferguson le dijo que se quedara arriba a ver qué hacía el rival, por lo que el plantel lo gastaba diciendo que Alex era su papá adoptivo".

10. Mariano Hanuch, ex compañero en Sporting Lisboa

El Turco convivió poco tiempo con el ibérico. Fuente: Getty Images

El ex futbolista argentino Mariano Hanuch coincidió con los inicios de CR7 en Portugal: "Era medio canchero pero tenía una personalidad tremenda. Era un toro físicamente. Iba al gimnasio y le gustaba trabajar en cuero; y con Toñito, un español, le pedíamos que hiciera la cobra, marcando los dorsales. Así festejó varios goles. No llegué a jugar con él porque me lesioné y él agarró la batuta, así que podemos decir que si no fuese por mí, quizás hoy no estaría en el Real Madrid".

9. Louis Saha, ex compañero en Manchester United

Saha y él formaron una gran dupla en poco tiempo. Fuente: Getty Images

El ex atacante francés Louis Saha contó una anécdota imperdible en una práctica: "Ruud (Van Nistelrooy) quería todos los pases. A veces, para el desarrollo de Cristiano Ronaldo, al estar con Ruud y Rooney, era difícil de digerir. Y Ruud lo hizo llorar. Acabaron discutiendo cuando el padre de Cristiano había fallecido, no era el momento correcto. Esas cosas pasan entre jugadores con tanto espíritu competitivo. Estoy seguro de que Ruud lamentó sus palabras".

8. Rio Ferdinand, ex compañero en Manchester United

Ferdinand siempre le cuidó sus espaldas. Fuente: Getty Images

El ex defensor inglés Rio Ferdinand era uno de los más bromistas de aquel plantel: "Cristiano Ronaldo se pasaba frente al espejo desnudo, pasaba sus manos sobre el cuello y decía: "Wow, soy muy bello". Los otros jugadores intentaban minimizarlo. Decíamos: "Como sea, Lionel Messi es mejor jugador que tú", se engogía de hombros y sonreía nuevamente: "Ah, sí, pero Messi no se ve así...".

7. Jorge Valdano, ex secretario general de Real Madrid

Junto a Valdado en una cena de camaradería. Fuente: Getty Images

El ex delantero argentino Jorge Valdano dio su punto de vista sobre el traspaso del ibérico al Real Madrid: "94 millones de euros fue una barbaridad que el tiempo convirtió en razonable. Cuando un fichaje es estratégico, no tiene alternativa posible. En ese momento, el dinero dejó de ser importante".

6. Wayne Rooney, ex compañero en Manchester United

Campeones del mundo en 2008. Fuente: Getty Images

El ex atacante inglés Wayne Rooney formaba parte del trío peligro en Old Trafford cuando los Red Devils ganaron todo en 2008: "Se viste, se pone los botines y después se mira al espejo con mucha concentración. No he visto a nadie hasta ahora con la auto confianza de Ronaldo".

5. Mike Cregg, ex director técnico de inferiores en Manchester United

Cregg en su época de futbolista de Manchester United. Fuente: Getty Images

El ex entrenador inglés Mike Cregg lo admiró en todo aspecto futbolístico: "Cristiano Ronaldo tiene un cerebro privilegiado, ama el camino, la batalla, perdió varias y eso es muy bueno. Lo importante es que lo tenía todo planeado en la cabeza, lo que tenía que hacer y cómo, es un genio por eso, nunca antes me había encontrado un jugador como él".

4. Hugo Piña, ex compañero en Sporting Lisboa

Otro fiel admirador de CR7. Fuente: Getty Images

El colega Hugo Peña se refirió a Cristiano Ronaldo en el libro "Cristiano Ronaldo, la biografía" de la siguiente manera: "Siempre fue bromista, sorprendía por las cosas que decía y hacía, como tratar de correr tan rápido como Thierry Henry, el jugador más veloz. Decía: "Denme 2 semanas y será tan rápido como él".

3. Patrice Evra, ex compañero en Manchester United

Cada duelo con Evra era especial. Fuente: Getty Images

El lateral izquierdo francés Patrice Evra, de compañeros a grandes amigos: "Mi consejo es que, cuando Cristiano Ronaldo te invite a comer a su casa, digas que no. Fui una vez después de un entrenamiento, estaba cansado y en la mesa había solo ensalada, pollo y agua; nada de refrescos. Después comenzó a jugar con una pelota y me dijo que hiciéramos toques. Le pedí terminar de comer, pero él quería dar pases y lo hicimos. Después, me pidió ir a nadar. Teníamos un partido al otro día. No pueder ir a su casa a comer, ses una máquina y no quiere dejar de entrenar".

2. Ryan Giggs, ex compañero en Manchester United

Ryan Giggs, un compañero y maestro. Fuente: Getty Images

Increíble episodio entre el luso y el ex volante creativo galés Ryan Giggs: "Puede ser. No sé si le recriminé. Puede que le dijera algo como "Aquí no hacemos estas cosas", a lo que Ronaldo me respondió: "¡Yo bebo lo que quiero, Giggs!". Lo empujé contra la pared y le dije: "No vuelvas a hacerlo nunca más".

1. Post partido Manchester United - Sporting Lisboa

Este duelo fue un antes y un después en su carrera. Fuente: Getty Images

El elenco portugués organizó un partido ante Manchester United con motivo de la inauguración del estadio José Alvalade: John O´Shea: "Me comí un baile infernal como nunca antes". Roy Keane: "Hay que fichar a este tío". Sir Alex Ferguson: "No volvimos de este país hasta que fichamos a Cristiano Ronaldo".

