El astro portugués y una situación bastante particular en el equipo de Arabia Sudita en el que él es el capitán.

No cabe duda de que Cristiano Ronaldo es la gran estrella del fútbol árabe, y además de eso se toma su papel muy en serio con Al Nassr, y por eso es uno de los jugadores a los cuales lo destaca, sobremanera, el profesionalismo en esa competencia.

Lo cierto es que el jugador, quien es admirado por todos, sorprendió gratamente al nutricionista de la institución árabe. José Blesa, español y profesional de la alimentación en el conjunto en el que milita el crack; tuvo unas particulares declaraciones sobre CR7.

Como de costumbre, todos son palabras de admiración para el internacional portugués: "no estaba seguro, como todos los demás, sobre cómo iba a ser trabajar con él y si el club iba a cambiar mucho, pero no he encontrado un futbolista más profesional que él”.

Pero dejó a todos con la boca abierta cuando manifestó, en charla con Ideal, que Ronaldo sabe prácticamente todo sobre los temas de nutrición: "Cristiano me ayuda mucho, porque ya no podemos enseñarle nada, pero crea una escuela a su alrededor”.

También sentenció que esa situación ha permeado a todo el grupo de Al Nassr: "el resto de los jugadores hacen lo que él hace porque todo lo que hace es maravilloso para mejorar su rendimiento. Desde que está aquí, todos los jugadores han entrenado más intensamente y han seguido una dieta más estricta”.