La plataforma de citas extramatrimoniales Ashley Madison le ofreció al ex defensor del Barcelona un contrato de un millón de euros anuales para ser el sponsor del club Andorra. Bolavip dialogó con un ejecutivo de la app.

Infieles Fútbol Club, una app de citas no monogámicas le ofrece un contrato millonario a Gerard Piqué

“Dado que [Gerard] Piqué, aparentemente, ha llevado un estilo de vida no-monógamo, creemos que el FC Andorra y Piqué son consistentes con los valores de la marca. Como marca creemos que la no-monogamia debe vivirse sin prejuicios”, explica a Bolavip Christoph Kraemer, Director Ejecutivo Latam de Ashley Madison, una plataforma de citas extramatrimoniales lanzada en 2001. “La monogamia no es natural en el ser humano. Desde que existe este concepto, la gente ha tenido aventuras extramatrimoniales. La tasa de divorcio también es prueba del hecho que para muchos este tipo de relación no corresponde a sus deseos y necesidades”, suma Kraemer.

La plataforma digital le ofreció al ex defensor del Barcelona un contrato de un millón de euros anuales para ser sponsor del FC Andorra, entidad que está en manos de fondo de inversión Kosmos desde 2018. Desde ese momento, la pequeña institución ubicada en Santa Coloma de Andorra, una localidad en la parroquia de Andorra la Vieja y que cuenta con 3002 habitantes, logró un crecimiento impactante. Subió cuatro categorías: Primera Catalana, Tercera División, Primera RFEF y, ahora, Liga Smartbank, la segunda división del fútbol español.

Todo después que de saliera a la luz su relación con Clara Chía Martí, 12 años más joven que él, con 36, tras casi 13 años en pareja con la cantante Shakira, quien expuso todo a través de la sesión que produjo junto con Bizarrap.

Oferta:

La oferta se hizo pública a través de un posteo en Twitter: “Piqué, vimos cómo se desarrollaron las cosas con tu ex, Shakira. Creemos en la ‘No monogamia’ sin prejuicios, por eso nos hemos ofrecido a patrocinar a tu equipo FC Andorra”.

La app está presente en 46 países y cuenta con más de 80 millones de personas inscriptas en esta comunidad. “Nuestra comunidad en mayoría ya tiene pareja por lo que no acude a nuestra página para encontrar el gran amor. En vez de ello, nuestros usuarios y usuarias buscan una aventura discreta. Aquí están seguros de poder encontrar a personas afines y con los mismos intereses”, dice Kraemer. Y añade: “Piqué es uno de los futbolistas españoles más conocidos y es propietario mayoritario del FC Andorra desde hace algunos años. Bajo su liderazgo, el club, que actualmente juega el campeonato español de Segunda División, ha disfrutado de una impresionante racha de éxitos. Sabemos por nuestra investigación que muchos de los miembros de Ashley Madison también son grandes fanáticos del fútbol”.

El nombre del sitio de citas surgió a partir de dos populares nombres femeninos en los Estados Unidos: “Ashley” y “Madison”. Su eslogan es “Life is short. Have an affair” (La vida es corta. Ten una aventura).

Algo similar a lo que decidió Piqué con su nueva pareja, Clara, quien trabaja en Kosmos junto con el catalán. “Son innumerables las veces que un famoso deportista ha sido descubierto siendo infiel. Pensamos que una colaboración debería ser no solamente una consecuencia lógica, sino que además ofrece la posibilidad de superar anticuados conceptos de moral que ya no tienen lugar en el siglo XXI”, sostiene el ejecutivo de la app. “Pensamos que cada persona tiene el derecho a su felicidad y que hemos puesto demasiadas expectativas en la persona con la que compartimos la vida. Se espera que deben ser nuestro mejor amigo, una gran amante, el padre perfecto, tener éxito en el trabajo y no sé cuántas cosas más. Es utópico e injusto que una persona pueda cumplir todo aquello cada día, 365 días del año”.

Según contaron desde la app, el contrato incluye que el logo de Ashley Madison aparezca en la parte delantera de la camiseta de cada jugador del Andorra para que esté visible en cada partido, además de estar en los banners de la sala de prensa como en el ómnibus y en la publicidad estática del estadio.

Entre los puntos curiosa de la propuesta aparece la cláusula que ofrece una prima de 50.000 euros (53.500 dólares) para cada jugador del club que pueda probar que sostiene una relación no monogámica y que su historia pueda ser publicada en los medios.

Además, prometen una bonificación de 150.000 euros (160.500 dólares) para cada futbolista que, más allá de tener un vínculo monogámico, reconozca que usó Ashley Madison para conocer a su pareja secundaria. El plazo para que Piqué y su club acepte la oferta vencerá el próximo 15 de marzo de 2023. ¿Qué responderá la ex pareja de Shakira?