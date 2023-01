¡A la venta! El cartel de venta del Liverpool llamó la atención de propios y ajenos. En octubre pasado, en la previa del Mundial de Qatar 2022, surgió la información sobre el futuro del segundo club más ganador de la Premier League inglesa, con 19 títulos.

¿El motivo? Los actuales propietarios, el grupo de capitales estadounidenses Fenway Sports Group Holdings (FSG), sostienen que desde la pandemia los números no le cierran y desde su adquisición, en 2010, los índices empezaron a complicarse desde la pandemia por coronavirus (principios de 2020).

Así, el fondo con y que también es dueña de un equipo de béisbol (Boston Red Sox) y de hockey sobre hielo (Pittsburgh Penguins), le puso el letrerito de venta.

La tentación de comprar al Liverpool, desde entonces, se hizo grande. Pero pocos podrían hacerlo. Con ello, la mirada se dirigió a medio oriente, más precisamente, a Arabia Saudita y Qatar.

En 2010, FSG consiguió hacerse del Liverpool por 330 millones de euros. Hoy, en cambio, esa cifra quedaría reducida a poco más de 5.200 millones de dólares. Ahora, con el éxito del Mundial, Qatar Investment Authority (QIA, la Autoridad de Inversiones de Qatar) se mostró interesado en adquirir al equipo de la ciudad de los Beatles.

Por eso, el CEO de QIA, el fondo soberano de riqueza de la nación del Golfo, afirmó que están considerando invertir en clubes de fútbol. Si bien sostuvo que aún no se han decidido, la noticia, su exteriorización, es en sí misma un síntoma de lo que podría suceder. Justo a un mes de la conquista argentina de la Copa del Mundo, aprovechar lo que dejó Qatar 2022, es una oportunidad notable de marketing e inversiones. Según trascendió, es probable que QIA agregue activos deportivos a su fondo de 450.000 millones de dólares en el transcurso de los próximos 12 a 18 meses.

El monto de la posible oferta no trascendió, pero sí las dos posibilidades de adquisición: el 100% o una parte, de acuerdo al tipo del potencial socio.

De acuerdo al diario inglés The Telegraph, las ofertas formales podrían llegar a partir del próximo mes. En declaraciones a Bloomberg en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Mansoor bin Ebrahim Al-Mahmoud, director ejecutivo de QIA, dijo: “El fútbol, los clubes y el deporte se están volviendo muy comercializados de alguna manera, especialmente ahora que los aficionados lo ven como una experiencia". De esta manera, dejó en claro una visión, la visión de QIA. “Al mismo tiempo, la digitalización se está volviendo muy importante para esto. Por lo tanto, el modelo comercial de estas instituciones se está volviendo muy comercial y muy favorable a las inversiones. No se sorprenderá si invertimos en esto”, añadió. Y sumó: “Todavía no nos hemos decidido, pero esta es una decisión muy comercial por la que estamos pasando. Y nuevamente, los deportes también se están convirtiendo en un tema muy importante, las personas se involucran más en un deporte y la digitalización lo hace más atractivo para los inversores”.

La posible venta del Liverpool no es la única que sacude al fútbol inglés. A los Reds se suman el Manchester United y Tottenham Hotspur, ambos abiertos a ofertas de inversión.