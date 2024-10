El posible arribo del jugador inglés esconde otra función para sus piernas. Trent Alexander Arnold podría no jugar de lateral en Real Madrid.

Es ya un secreto a voces: Real Madrid va con todo por Trent Alexander Arnold. El lateral de Liverpool termina contrato en el 2025 y por la casa blanca del fútbol se le sigue de lleno de cara reforzar las filas de Carlo Ancelotti a mediados del próximo año. Hay un plan detrás y una duda que queda por resolverse. ¿Viene a reemplazar a Dani Carvajal o Toni Kroos?

Por la capital de España MARCA se muestra tajante. El operativo para seducir una nueva figura de fútbol ya se da en un Real Madrid que confía en poder quedarse con sus servicios a coste cero dentro de unos meses. Enero será clave, así como el momento de definir a que viene un Trent Alexander Arnold que de momento no da ningún síntoma de querer seguir en Anfield según reatan medios como The Times o The Athletic. Se lo imaginan en el Bernabéu hasta de ¡Volante!

La lesión de Carvajal hace que todo apunte a un recambio en el lateral, pero es que en MARCA afirman que por Real Madrid también se lo ve también como un volante por que la operación va más allá de la lesión de Dani. Que sea una especie de parche en las primeras temporadas sin Kroos se valora positivamente. No olvidemos que en Inglaterra ya ha jugado de volante en el pasado e incluso durante la última edición de la Eurocopa de Naciones. De momento, se descarta cualquier movimiento en enero del 2025.

No es una operación nueva en cuanto a medios por Real Madrid. Por dicha fórmula ya llegaron al equipo de Carlo Ancelotti figuras como David Alaba o Antonio Rudiger en un pasado no muy lejano. Incluso, otras figuras a nivel defensivo como Alphonso Davies suenan por estas fechas para llegar gratis a un Bernabéu donde generar recambio en las bandas es una tarea pendiente desde hace años. Trent Alexander Arnold, la nueva prioridad de los blancos para un proyecto que todavía busca asentar a sus actuales y recientes fichajes.

Trent Alexander Arnold ha perdido dos finales de Champions contra Real Madrid: IMAGO

“Destacan de él lo mucho que puede aportar en diferentes posiciones, tanto por delante del lateral como de mediocentro por aquello de su buen gusto con el balón”, definía incluso José Félix Díaz sobre lo que representa el jugador ingles para la secretaría de fichajes de Real Madrid. En tiempos donde tanto se pide por alguien que pueda hacer olvidar a Toni Kroos, los merengues se mueven en el mercado por un Arnold que luego de casi 300 partidos con Liverpool, puede cambiar de destino en 2025.

Alexander Arnold, hincha del Barcelona

“Diría que mi otro equipo favorito es el Barcelona. Siento que tienen los mismos valores y creencias que el Liverpool, les gusta sacar jugadores de la cantera…Crecí viendo a Messi y ese equipo especial del Barcelona con Iniesta, Xavi, Henry y Eto’o”, palabras del propio Trent Alexander Arnold en la Revista GQ sobre su amor por la camiseta azulgrana.

Los jugadores de Real Madrid que viajan con sus selecciones

Modric, Rüdiger, Camavinga, Tchouaméni, Bellingham, Arda Güler, Rodrygo, Endrick y Valverde ya se encuentran lejos de Valdebebas hasta el siguiente fin de semana. Nombres de peso como Vinicius, Eder Militao y Kylian Mbappé se quedan en un Real Madrid con grandes compromisos a corto plazo. Se viene Celta de Vigo, Borussia Dortmund y Barcelona para los hombres de Carlo Ancelotti.