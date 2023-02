En la antesala de una nueva ceremonia de los premios "The Best", conoce qué los distingue del reconocido "Balón de Oro", galardón que ostenta Lionel Messi.

¿Qué diferencia hay entre el The Best y el Balón de Oro?

Premios The Best

A horas de conocer a los ganadores de la última temporada, se encuentra todo listo para la gala de premiación de los "The Best", ceremonia a celebrarse en esta jornada de lunes. En este sentido, muchos aficionados comenzaron a preguntarse qué tan similar o diferente es al "Balón de Oro", otro de los trofeos más buscados por los futbolistas de elite del mundo. A continuación, entérate los detalles.

+ ¿Qué diferencias hay entre el The Best y el Balón de Oro?

Entidad a cargo de la premiación:

La principal diferencia entre uno y otro es que el "The Best" es otorgado por la FIFA y el "Balón de Oro" pertenece a la prestigiosa revista France Football. Muchos fanáticos no logran distinguir qué desemejanzas residen entre ambos galardones; y en parte, tienen un punto. Es que durante varios años, el premio al "mejor futbolista del año" fue uno sólo: el "FIFA Balón de Oro". FIFA y France Football se habían unificado, pero en 2016 decidieron tomar caminos diferentes y cada entidad hacer entrega del propio.

Criterios de elección:

Otro punto donde ambos difieren es en que el "The Best" se elige de acuerdo al rendimiento y comportamiento del jugador dentro y fuera del campo; mientras que el "Balón de Oro" premia las acciones individuales y colectivas.

Tiempo de evaluación:

Un nuevo aspecto que ambos no comparten, es el período donde un futbolista puede "ganarse" la chance de conquistar los trofeos. El "The Best" premia el rendimiento de un jugador en año natural, mientras que el "Balón de Oro" evalúa el nivel del mismo durante la temporada regular.

Métodos de votación:

Una última diferencia pero no menos importante, reside en que en la votación del "The Best" participa un panel de expertos, periodistas, aficionados, capitanes y seleccionadores. Respecto al "Balón de Oro", la votación se encuentra a cargo de la revista francesa y de periodistas de cada país.

+ ¿Cuándo y a qué hora es la ceremonia de los Premios "The Best"?

La gala de premiación de los "The Best" tendrá lugar este lunes 27 de febrero, desde la ciudad de París.

Horarios por país:

Argentina: 17.00 horas

17.00 horas Uruguay: 17.00 horas

17.00 horas Brasil: 17.00 horas

17.00 horas Chile: 17.00 horas

17.00 horas Paraguay: 17.00 horas

17.00 horas Bolivia: 16.00 horas

16.00 horas Venezuela: 16.00 horas

16.00 horas Colombia: 15.00 horas

15.00 horas Ecuador: 15.00 horas

15.00 horas Perú: 15.00 horas

15.00 horas México: 14.00 horas

14.00 horas Estados Unidos: 12.00 horas PT / 15.00 horas ET

12.00 horas PT / 15.00 horas ET España: 21.00 horas

+ ¿Cómo y dónde ver EN VIVO la ceremonia de los Premios "The Best"?

La gala de premiación de los "The Best" será transmitida EN VIVO y EN DIRECTO a través de las siguientes plataformas:

Star+, ESPN y FIFA+: Sudamérica y México.

Sudamérica y México. DSports y DGo: Sudamérica (excepto Brasil, Bolivia y Paraguay).

Sudamérica (excepto Brasil, Bolivia y Paraguay). Fox Sports 3, TyC Sports, TyC Sports Play: Argentina.

Argentina. ViX: México.

México. MEGA, Gol Play, RTVE Play, TeleDeporte, Esport3, Barca TV y Barca TV+: España.

+ ¿Cómo suscribirse a Star+ para ver los Premios "The Best"?

Si todavía no lo has hecho, aún estás a tiempo de suscribirte a Star+ para poder disfrutar gratis del mejor deporte y entretenimiento con una amplia cantidad de contenido que posee la plataforma. Puedes hacerlo ingresando en ese enlace.