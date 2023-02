Si en algo se ha destacado Deportivo Cali en su historia, es en ser la cantera de algunos de los jugadores más talentosos del fútbol colombiano. Sin embargo, el equipo Azucarero no se limitó solo a formar jugadores. Muchas veces, a la hora de pelear títulos, se apoyó en jugadores extranjeros o figuras surgidas de otros equipos, armando un mix perfecto entre jóvenes y experimentados.

Por eso, no es extraño que aparezcan nombres de muchas estrellas que se pusieron la camiseta de El Glorioso, hayan marcado historia en el club. Definir quiénes fueron los mejores de la historia se presta a mucho debate, sin embargo, desde Bolavip elegimos a quienes merecen ser considerados Los más grandes ídolos de la historia de Deportivo Cali.

Oswaldo Calero

Con su apodo de Pescaíto, es imposible que no sea recordado. Pero está claro que Calero tiene una carrera lo suficientemente importante como para no necesitar de un seudónimo tan particular.

Entre sus varios logros en el club, Oswaldo fue parte importantísima del equipo que alcanzó la final de la Copa Libertadores de 1978, uno de los puntos más altos de la historia del club.

Abel Da Graca

Clave en la década del setenta para el elenco azucarero. El futbolista argentino se convirtió en uno de los favoritos de la hinchada desde su llegada proveniente de su país, entre otras cosas, por tratarse de uno de los máximos goleadores en la historia del club.

Dueño de una zurda prodigiosa, elegante en su andar y eximio cabeceador, el delantero fue campeón en 1974 durante sus siete años vistiendo la camiseta de El Glorioso.

Ricardo Ruiz

Hay formaciones que hacen historia, logrando ser recordado de adelante para atrás y de atrás para adelante. Algo así pasó en la época en la que Ruiz jugó con la camiseta del Cali, a tal punto que hoy en día aún su nombre es recitado junto al de sus dos más grandes socios futbolísticos: Torres y Cococho.

Permaneció en El Glorioso entre 1978 y 1983 y fue parte fundamental del recordado equipo que en 1978 salió subcampeón de la Copa Libertadores de América.

Rafael Borré

Venir de las divisiones inferiores del club siempre es un plus a la hora de ganarse el afecto de la gente. Sin embargo, Santos Borre no necesitó nada más que su habilidad y su capacidad goleadora para convertirse en un ídolo indiscutido para la hinchada de El Glorioso.

Debutó a los 17 años y empezó a mostrar lo que estaba hecho, su máximo nivel llegó en 2015 cuando, junto a otros canteranos del club, fue la figura del equipo que ganó la novena estrella con el Deportivo.

Rafael Dudamel

Arquero, pero también goleador, pertenece sin dudas al selecto grupo de ídolos extranjeros de la historia de Deportivo Cali. El venezolano es ídolo tanto como jugador y también como técnico.

Es que en sus épocas de arquero no solo fue campeón del torneo colombiano en 1998, sino que ese año fue una de las figuras del equipo que llegó a la final de la Copa Libertadores. Como técnico fue también campeón con el Azucarero, ganando el Torneo Finalización en el 2021.

Martín Zapata

Sin dudas, un jugador clave de uno de los equipos más importantes en la historia del Cali, aún es recordado como uno los jugadores que mejor defendió la camiseta del Azucarero.

Campeón y capitán en el título de 1998, fue figura del equipo que llegó a la final de la Copa Libertadores en 1999. Lamentablemente, fue asesinado a los 35 años producto de un disparo.

Mario Agudelo

Hay jugadores que por su forma de jugar cambian la historia del deporte para siempre, para el fútbol colombiano. Fue el modelo a seguir a la hora de pensar en un mediocampista.

Su estilo de juego marcó la impronta del fútbol colombiano en sí, y dejó una marca imborrable en el corazón de los hinchas de El Glorioso que tuvieron la suerte de poder verlo en el verde césped.

Hamilton Ricard

Uno de los jugadores contemporáneos más queridos por la hinchada más joven de Deportivo Cali, Hamilton es sin duda uno de los delanteros más importantes que alguna vez se pusieron la camiseta del Azucarero.

Jugando para El Glorioso, marcó 79 goles en 192 partidos y fue parte del equipo campeón del torneo local colombiano en la temporada 1995-1996. Su gran nivel lo llevó a probar suerte en el fútbol europeo.

Juan Carlos Lallana

Si un delantero es eficaz frente al arco contrario no necesita mucho tiempo para ganarse el corazón de la hinchada. Y ninguno fue más eficaz en Deportivo Cali que el argentino Lallana.

Proveniente de River, el rosarino se puso la camiseta del Azucarero en 1968 y con solo una temporada y media le bastó para no sólo ser campeón en 1969, sino también convertirse en la figura del equipo, metiendo 21 goles para el Cali.

Vladimir Popovic

Su particular procedencia yugoslava pudo haberlo congraciado inicialmente con la hinchada de El Azucarero, sin embargo, para poder ganarse el corazón eterno de la fanaticada los resultados tarde o temprano tienen que aparecer.

Pero claro, Popovic de inexperto no tenía nada y lo demostró al ser campeón en su primera y única temporada en el equipo, siendo el quinto técnico en la historia del club en ser campeón con el Cali.

Yerson Candelo

Otro de los nombres que aparece entre los jugadores jóvenes que se pusieron el equipo de 2015 al hombro para ser campeón. Es por eso que, es otro de los que también merece ser nombrado de manera particular.

El mediocampista jugó 180 partidos con la camiseta de El Azucarero en donde convirtió 5 goles. Además de ganar el antes mencionado campeonato de 2015, obtuvo la Copa Colombia en 2010 y la Superliga de Colombia 2014.

Jorge Aravena

Uno de los mejores pateadores de tiros libres de la historia del fútbol colombiano. El Mortero es recordado como un jugador exquisito con una pegada de otro mundo.

Uno de sus tiros libres más recordados es el que convirtió a Atlético Nacional desde 40 metros. Por desgracia, el futbolista chileno nunca pudo ser campeón con la camiseta del Deportivo. Sin embargo, eso no lo saca ni por asomo de este listado de elite.

Christian Zapata

Otro de los grandes canteranos que surgieron del club en las últimas dos décadas. Demostró en muy poco tiempo la calidad de jugador que era, a tal punto que no llegó a cumplir los 20 años cuando los clubes europeos posaron sus ojos en él.

Siendo un jovencito, se convirtió en el líder de la defensa de El Azucarero. Fue vendido al Udinese de Italia antes de poder salir campeón con el Cali, que se dio unos meses después de su partida.

Oscar Pareja

Su llegada a El Azucarero estuvo llena de condimentos, viniendo de un club rival como es el Independiente Medellín. Sin embargo, en sus primeros partidos Pareja demostró que era el dueño indiscutido de la 10 en el Cali.

En su primera temporada con el equipo, en la temporada 1995-96, se consagró campeón del torneo colombiano. Su paso en el club se terminó en 1998, haciendo que muchos de los fanáticos lamentaran su salida un año después cuando el equipo perdió la final de la Copa Libertadores.

Gerardo Bedoya

Cuando un jugador joven se adapta rápido al juego del equipo y logra convertirse en titular indiscutido, siempre es sorpresivo. Más si se trata de un equipo de tanto nivel, como lo fue el Cali de 1998 y 1999. Sin embargo, Bedoya logró hacer ambas cosas.

A pesar de su juventud, fue un jugador clave en el título local de 1998, como así también del subcampeonato de la Copa Libertadores en 1999.

Alex Viveros

Para despedirse no hay mejor lugar que nuestra propia casa, un dicho que bien podría haber dicho Alexander al hablar de su carrera. Debutó con la camiseta de El Glorioso en 1996 y se retiró con la misma camiseta, pero esta vez en el 2012. En el medio dejó una carrera impresionante.

Con la camiseta de El Azucarero, Viveros fue campeón del torneo colombiano en 1998, sin embargo, también fue parte clave del equipo que perdió la final de la Copa Libertadores 1999 por penales frente al Palmeiras.

Miguel Calero

El problema de las sequías de títulos en el fútbol es que, cuando más se alargan, más difícil es poder cortarlas. Por eso es tan recordado aquel equipo que logró cortar la falta de consagraciones en el año 1996.

Sin embargo, y sin mencionar su gran habilidad debajo del arco, vale la pena destacar las particulares habilidades de Miguel, como así, su valentía a la hora de salir jugando, valiendo que le impusieran el apodo de Show.

Bernardo Redín

Si uno hace las cosas bien y se esfuerza, la vida suele dar revancha. Así fue el caso para Redín, quién fue sin dudas uno de los jugadores más talentosos que jugaron alguna vez en el Cali y que, junto al Pibe Valderrama, conformaron una dupla imparable que injustamente no logró ganar ningún título.

Sin embargo, no hay hincha de El Azucarero que haya tenido el privilegio de verlo en el verde césped que no recuerde a Redín como uno de las grandes leyendas de El Glorioso.

Arley Betancourth

Un verdadero fenómeno del fútbol para muchos hinchas del Cali, el mejor número diez que alguna vez jugó para El Azucarero. Garequita fue un jugador espectacular que, a pesar de haber estado muy afectado por las lesiones -los médicos le dijeron que se tendría que retirar a los 24 años, sin embargo, logró llegar hasta los 29 en actividad- fue parte clave de algunos de los logros más importantes de la historia del club.

Con la camiseta de Deportivo Cali fue campeón del torneo colombiano en la temporada 1995/96 y en 1998. Además, fue la gran figura del equipo que perdió la final de la Copa Libertadores en 1999.

Sergio Angulo

Goleador como pocos, figura clave del Deportivo en la década de los 80. El Checho tuvo la mala suerte de no poder ser campeón con El Glorioso, sin embargo, aún es recordado por los hinchas como un verdadero referente en una época no tan afortunada para el club.

En los últimos tiempos, se dedicó a trabajar en las divisiones formativas del club, siendo una parte fundamental en la proyección de nuevos talentos para el equipo de primera.

Andrés Roa

Otro de los canteranos que le devolvieron la gloria a Deportivo Cali con el título de 2015. Roa tuvo que pasar muchos altibajos antes de poder afianzarse como titular en El Azucarero, teniendo que pasar previamente por la Segunda División colombiana, a préstamo, para ganar experiencia.

Sin embargo, todo esfuerzo valió la pena, ya que fue de su mano -más precisamente de su cabeza-, que el equipo pudo gritar campeón después de 10 años de sequía.

Jorge Ramírez

El hombre gol en la historia de Deportivo Cali, pero también uno de los delanteros más importantes de la historia de la Liga Colombiana. Ramírez marcó época gracias a su tremenda capacidad goleadora y se convirtió sin dudas en uno de los jugadores más importantes de la historia de El Azucarero.

Con la camiseta de Deportivo Cali convirtió 168 tantos, alcanzando de esa manera el honor de ser el jugador con más goles en la historia del club. Además, fue campeón en cuatro ocasiones del torneo local colombiano.

Jairo Arboleda

Junto con el Pibe Valderrama, es considerado el mejor mediocampista de la historia del fútbol colombiano. Un creador de juego nato, con una personalidad avasallante que obligaba al equipo -tanto propio como el contrario- a jugar de la manera que más le convenía a él.

Las lesiones -una rotura de meniscos en 1976 y 1977 y una rotura de ligamentos de la rodilla izquierda en 1978- le impidieron tener una carrera más prolífica. Sin embargo, fue suficiente para entrar al olimpo del fútbol colombiano, y obviamente aún más, al de Deportivo Cali.

Carlos Valderrama

Para muchos, el mejor jugador de la historia de Colombia. Sin duda alguna, el líder de una de las generaciones más importantes que dio el país cafetero. Su paso por Deportivo Cali es aún recordado por todos los hinchas que tuvieron la suerte de verlo cada domingo dentro del campo de juego.

Dirigido por Vladimir Popovic, formó una dupla genial con Bernardo Redín, en un equipo que estaba repleto de estrellas, de la talla de Álvaro Escobar y Sergio Angulo.

Miguel Escobar

Permanecer una década en un mismo equipo es cosa de unos pocos elegidos. Sin embargo, Miguel superó esa cifra cuando le tocó vestir la camiseta de Deportivo Cali. Tras trece años en el club, y después de 536 partidos, logró convertirse en el jugador que más veces vistió la camiseta de El Glorioso.

En su larga carrera jugando en el equipo, Escobar fue campeón en cuatro oportunidades del torneo colombiano: ganó la liga en 1967 -año de su debut en el equipo-, 1969, 1970 y 1974.