Dani Lorenzo, jugador del Málaga, protagonizó un curioso momento tras el partido que disputó este domingo 14 de abril contra el Atlético de Madrid B en el Cerro del Espino por la jornada 32 del campeonato de la Primera División de la Real Federación Española de Fútbol (tercera categoría del sistema de ligas de España).

Resulta que el centrocampista se arrimó a una de las gradas del campo en el que se desarrolló el duelo con el elenco colchonero para saludar y sacarse fotos con los aficionados del conjunto albiceleste. Allí fue cuando se originó un suceso poco habitual.

Es que ante el pedido que le hizo un hincha de su camiseta, Dani Lorenzo decidió dársela a cambio del valor que el club tasó cada prenda, el cual es de 50 euros. El simpatizante, si bien se lo vio sorprendido, le dijo que ”todo bien” y accedió a darle el billete por el precio requerido para, finalmente, quedarse con la vestimenta. En resumen, le compró la camiseta por 50 euros.

Como el intercambio quedó grabado por la cámara del programa El Chiringuito, el material no tardó en viralizarse en redes sociales, generando todo tipo de comentarios, mayormente, críticas hacia Lorenzo que no tuvo mayor remedio que salir a dar su versión respecto a lo acontecido a la salida del Atlético de Madrid B vs. Málaga.

“No soy millonario, ya me gustaría; el club nos cobra las camisetas y me pareció algo natural coger el dinero que me ofrecía. Lo hice con toda la buena fe del mundo, pero pensándolo de una forma más inocente creo que no debería haberlo hecho y espero que la gente lo entienda“, explicó el futbolista de apenas 21 años.

En esa misma línea, agregó: ”Estamos en Primera RFEF y no tenemos un contrato como el que la gente se puede imaginar. A nosotros nos dan un número de camisetas para repartir y yo ya lo pasé, y a partir de ahí nos las cobra el club. Yo por eso se lo comenté al hombre de la grada y ahí fue cuando sacó 50 euros”.

Málaga lleva seis temporadas alejado de LaLiga

El Málaga sufrió el descenso en la temporada 2017/2018 luego de haber salido último en la tabla de posiciones. Desde entonces, no volvió a aparecer en la primera división del fútbol español. De hecho, tras cinco temporadas en segunda, en donde lo máximo que alcanzó fue un tercer puesto en la campaña 2018/2019, bajó a la Primera RFEF en 2023.