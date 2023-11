No fue un premio más porque nadie lo había ganado en ocho ocasiones en la historia del fútbol, así que era el momento de aprovechar el auge tras ganar el octavo Balón de Oro. Lionel Messi hizo un primer anuncio después de convertirse en el máximo ganador del premio que entrega la Revista France Football.

Los anuncios sobre el nuevo Balón de Oro de Leo Messi no se hicieron esperar, y frente a la duda sobre cuál sería el equipo que tendría el honor de la primera presentación, el jugador argentino sorprendió y no eligió ni a la Selección Argentina, ni a Inter Miami. Quería inspirar a las nuevas generaciones en el fútbol con su decisión sorpresa.

Uno a uno fue pasando cada equipo de las diferentes categorías juveniles de Inter Miami mientras saludaban a Messi y conocían el octavo Balón de Oro del ‘10’ argentino. ¡Uf, qué honor! Y el club norteamericano iba a redoblar la apuesta con otro anuncio que le quitará el privilegio a la Selección Argentina de ser el primer equipo de mayores en el que Leo presenta su nuevo premio de la Revista France Football.

“Noche de Oro 8. Únase a nosotros para celebrar la historia en el estadio DRV PNK. El próximo viernes 10 de noviembre conmemoraremos el histórico octavo Balón de Oro de Messi con una noche llena de festividades que incluirá un partido amistoso contra el New York City FC y una fiesta posterior a cargo de Bresh (artista)”, publicó la cuenta oficial del equipo norteamericano en X (Twitter).

La historia de la llegada de Leo Messi al fútbol de USA generó tal impacto que Apple TV decidió llevar este relato a la pantalla chica. Justamente sobre la serie ‘Messi Meets America’ (Messi llega a Estados Unidos) sería el primer anuncio del jugador argentino tras ganar el octavo Balón de Oro.

El primer anuncio que hizo Lionel Messi tras ganar el octavo Balón de Oro

La serie de Lionel Messi en Apple TV ya había dado de qué hablar con los tres primeros capítulos. Incluso, apareció la respuesta perfecta de Leo al mismísimo Cristiano Ronaldo por hablar del nivel de la MLS. Ahora, el jugador argentino hizo un primer anuncio tras ganar su octavo Balón de Oro que trato sobre su serie: “Cada gol, cada reto, es una experiencia por la que estoy agradecido. Disfrutá nuevos episodios en AppleTV”.

Messi presentaría el Balón de Oro en Argentina vs. Uruguay por Eliminatorias

No dudó ni un solo instante en dar el sí. El canal TNT Sports (Deportes) le preguntó a Leo Messi si le gustaría presentar su octavo Balón de Oro en territorio argentino y la respuesta fue contundente: “La verdad que me sería muy lindo poder compartirlo con toda la agente de Argentina”. Y no habría un mejor escenario, ya que la Selección Argentina juega vs. Uruguay el jueves 16 de noviembre a las 21:00 ARG (20:00 ET) en el estadio La Bombonera por la fecha 5 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.