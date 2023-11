El mundo del fútbol vivió una de las mayores rivalidades en la historia cuando Lionel Messi y Cristiano Ronaldo jugaban al más alto nivel en Europa por más de 20 años. Hoy, la realidad es otra y la comparación volvió a decir presente tras la gala del Balón de Oro 2023. A Leo le preguntaron por CR7 y no dudó en responderle por acabar la rivalidad. ¿Le dio la razón?

Luego de registrar 1.145 partidos, 92.851 minutos, 819 goles, 234 asistencias, 34 títulos y cinco premios de Balón de Oro, Cristiano le puso punto final a su paso por Europa el 30 de diciembre de 2022 al firmar con Al-Nassr FC, de Arabia Saudita, por dos años y unos $200 millones de dólares. Messi iba a seguir sus pasos con un destino diferente.

Leo Messi, por ahora, se despidió de Europa luego de 853 partidos, 70.030 minutos, 704 goles, 303 asistencias, 38 títulos y siete premios de Balón de Oro. El octavo lo consiguió siendo jugador de Inter Miami. Desde el 15 de julio de 2023, Lionel es jugador del equipo de David Beckham y compañía, pero siempre hay un buen momento para recordar la rivalidad con Cristiano Ronaldo.

Aquella rivalidad que sacudió al mundo del fútbol se dio por terminada de parte de Cristiano el 6 de septiembre de 2023 con las siguientes palabras: “Aunque ya no estemos en Europa creo que él lo ha hecho bien, yo también lo he hecho bien y continuamos, el legado sigue, pero la rivalidad ya no. Ya lo he dicho muchas veces, 15 años en la cima y terminamos por ser, no amigos, porque nunca cenamos juntos, pero somos colegas profesionales y nos respetamos mutuamente”. ¿Y qué piensa Lionel Messi al respecto?

Luego de ganar el Balón de Oro 2023, Messi le concedió una entrevista al diario L’Équipe y cuando le hicieron la siguiente pregunta llegó la respuesta perfecta a CR7: “Ya has ganado el octavo Balón de Oro y tienes tres más que Cristiano Ronaldo. Entonces, ¿finalmente terminó la competencia entre ustedes dos?“. El capitán de la Selección Argentina le iba a dar la razón al delantero portugués con la diplomacia por delante.

La respuesta perfecta de Messi a Cristiano por acabar con su rivalidad

“Siempre fue una batalla entre comillas en lo deportivo muy linda. Mutuamente nos alimentábamos el uno al otro porque los dos somos muy competitivos”, dijo el astro argentino. Él también quería siempre ganar a todo y en todo. Fue una época muy linda para nosotros y para la gente a la que gusta el fútbol en general. Tiene mucho mérito lo que hicimos durante tanto tiempo, porque, como se suele decir, lo fácil es llegar y lo difícil es mantenerse (…) Fue espectacular y un lindo recuerdo para todo el mundo que disfruta el fútbol”, le dijo Lionel Messi sobre la rivalidad con Cristiano Ronaldo al diario L’Équipe.

El picante comentario de Cristiano Ronaldo sobre el octavo Balón de Oro de Messi

Tomás Roncero, periodista del Diario AS y del programa El Chiringuito, felicitó de una manera particular a Leo Messi por el octavo Balón de Oro y puso en duda que todos estos galardones se los haya merecido. “8 es un número que me gusta mucho porque me recuerda a la noche en Lisboa con el Bayern Múnich, je. Felicidades, campeón”, finalizó diciendo el comunicador español en el video sobre el premio del jugador argentino que hizo a reaccionar a Cristiano Ronaldo con cuatro emojis riéndose.