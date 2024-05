Para Francia, la presencia de Kylian Mbappé en los Juegos Olímpicos de París 2024 es una cuestión de estado. A tal punto que Emmanuel Macron, presidente del país, se permitió hablar, otra vez, respecto a lo importante que sería que el delantero sea parte del combinado de Thierry Henry que competirá en el Torneo Masculino de Fútbol.

“Espero de verdad que todos los clubes europeos dejen en libertad a sus jugadores, como han hecho los clubes franceses, ese es el espíritu olímpico”, comentó el mandatario en conversación con ‘La Tribune Dimanche”, apuntando de esta manera, principalmente, al Real Madrid, que está a punto de contratar al jugador del PSG y que, además, tiene entre sus filas a tres de los que podrían ser convocados como: Ferland Mendy, Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni.

Pero eso no fue todo. Emmanuel Macron también reveló que el propio Kylian Mbappé sigue aferrado a la posibilidad de que la Casa Blanca le permita estar en los Juegos Olímpicos de París que se llevarán a cabo entre el 24 de julio y el 10 de agosto. “Me encontré con el padre de Mbappé la semana pasada y le hice la pregunta. Me dijo: ‘Quiere jugarlos'”, aseguró.

Cabe recordar que los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas, dado que el certamen olímpico, que en lo que es fútbol masculino pertenece a la categoría Sub 23, no integra el calendario FIFA. No obstante, no se encima con ninguna de las competencias europeas, por eso las federaciones apelan a la flexibilidad de las instituciones.

Kylian Mbappé con Emmanuel Macron.

Emmanuel Macron ya incidió en la carrera de Kylian Mbappé

El propio Kylian Mbappé contó que Emmanuel Macron incidió directamente en su carrera. Fue en enero del 2022, cuando el atacante estuvo a un paso de sumarse al Real Madrid: ”Jamás imaginé que iba a hablar con el presidente (Macron) sobre mi futuro, sobre el futuro de mi carrera, así que es algo loco, realmente algo loco. Él me dijo: ‘Quiero que te quedes. No quiero que te vayas ahora. Eres muy importante para el país'”.

Además, en la entrevista con ‘New York Times’, el francés de 25 años añadió mayores detalles de lo que fue su charla en aquel entonces con Macron: “Tienes tiempo para irte, puedes quedarte otro poquito. Cuando el presidente te dice eso, eso cuenta”.

Real Madrid quiere tener a sus jugadores en la pretemporada

Si bien es cierto que los Juegos Olímpicos no se enciman ni con LaLiga ni con la Champions League, el Real Madrid pretende contar con sus futbolistas en la pretemporada que desarrollará en los Estados Unidos. Además, no quiere correr riesgos con lesiones, pues los protagonistas iniciarían la campaña cargados con la exigencia de un torneo internacional. En definitiva, es muy poco probable que la Casa Blanca autorice a sus jugadores para los Juegos Olímpicos.