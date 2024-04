Inter Miami se aferra a la esperanza. Es que este martes 2 de abril, a 24 horas del cruce con los Rayados de Monterrey por la ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup, Lionel Messi, en el entrenamiento, realizó tareas junto al resto de sus compañeros de plantel, por lo que podría estar presente en el once que pretende elaborar Gerardo Martino para la cita en el DRV PNK Stadium.

Lo cierto es que el capitán del elenco del estado de Florida jugó su último partido el 14 de marzo ante el Nashville por los Octavos de Final del certamen continental. Fueron apenas 50 minutos, hasta que, por una molestia muscular, el Tata decidió reemplazarlo por el delantero finlandés Robert Taylor.

Allí se volvieron a encender las alarmas, dado que Lionel Messi acusaba un dolor en uno de sus isquiotibiales. Por ese mismo motivo no pudo decir presente ante DC United, New York RB y New York FC por la Major League Soccer, así como tampoco en los compromisos de la Selección Argentina por la fecha FIFA vs. El Salvador y Costa Rica.

En efecto, también se planteó como una duda para el primer partido con los Rayados de Monterrey de Fernando Ortiz. Sin embargo, Leo apareció en el campo de entrenamientos, lo que generó el entusiasmo de los hinchas del Inter Miami que desean verlo junto a Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba este miércoles desde las 20 horas local.

Gerardo Martino dijo que esperará a Lionel Messi hasta último momento

En rueda de prensa, Gerardo Martino no descartó la presencia de Lionel Messi y remarcó que lo esperará hasta los instantes previos al primer juego de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup con los Rayados de Monterrey de este miércoles 3 de abril a las 20:00 horas local (21 horas de Argentina y 2 am CET del jueves 4).

”Va día a día. En función de lo que pase en estas horas definiremos. El partido del miércoles es contra un equipo muy importante. Pero tenemos que pensar en el año completo. Si consideramos que corre algún riesgo esperaremos un poco más. El martes definiremos”, expresó el Tata sobre Leo.

Así están conformados los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2024

Además del cruce que protagonizarán Inter Miami y Rayados de Monterrey, el resto de las serie de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup las conforman: Tuzos de Pachuca vs. Herediano de Costa Rica, Águilas del América frente a New England Revolution y Columbus Crew ante los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León.