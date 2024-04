Lionel Messi se habría enfrentado a Fernando Ortiz tras el Inter Miami vs. Monterrey

En la previa del primer partido correspondiente a los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2024, Fernando Ortiz, en rueda de prensa, había insinuado que el ”negocio del fútbol” iba a intentar que el Inter Miami superara a los Rayados de Monterrey. Incluso, dijo que no dependía ni de él ni de sus dirigidos lo que pudiera llegar a pasar con el arbitraje.

No obstante, quienes terminaron inconformes con el proceder del guatemalteco Walter López, tras el triunfo 2 a 1 como visitante del elenco mexicano, fueron los miembros del elenco de la Major League Soccer de los Estados Unidos. Desde Gerardo Martino, pasando por Luis Suárez, hasta el propio Lionel Messi, quien no pudo ser partícipe del encuentro por una dolencia en el tendón de la corva.

En efecto, conforme a un reporte de Multimedios Deportes de México, los tres protagonistas mencionados se habrían arrimado al juez en la zona de vestuarios para presentarles sus reclamos por sus fallos durante el encuentro. Pero eso no habría sido lo más relevante. Supuestamente, Fernando Ortiz quiso intervenir, actitud que ocasionó la reacción del capitán de la Selección Argentina.

Siempre con base en el medio citado, Lionel Messi y el entrenador de los Rayados de Monterrey cruzaron algunas palabras subidas de tono, pero rápidamente fueron separados por otro de los presentes. Más allá de esta versión, el Tano, en rueda de prensa, desmintió el presunto acontecimiento y deseó que Leo pueda estar en el duelo de vuelta del próximo miércoles 10 de abril.

¿Lionel Messi estará en la vuelta con los Rayados de Monterrey?

Lionel Messi no llegó con su recuperación de la dolencia en el tendón de la corva que lo tiene a maltraer desde la ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup con el Nashville. Si bien se entrenó con normalidad el martes 2 de abril, Gerardo Martino prefirió no arriesgarlo en el compromiso con los Rayados de Monterrey de este miércoles. No obstante, todo indica que podrá estar en el Estadio BBVA de Nuevo León para el choque de vuelta del próximo 10 de abril.

¿Qué necesita el Inter Miami para seguir en al Concacaf Champions Cup?

El Inter Miami cayó 2 a 1 con los Rayados de Monterrey en el primer partido correspondiente a los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2024 que se disputó en el DRV PNK Stadium de Florida. Tomás Avilés marcó para los locales, mientras que Maximiliano Meza y Jorge Rodríguez anotaron para los visitantes.

Ahora, los conducidos por Gerardo Martino deben ganar por dos goles de diferencia o por la mínima para forzar la definición en la tanda de lanzamientos desde el punto del penal, para continuar con vida en el certamen que otorga un cupo en la Copa Intercontinental 2024, en la Copa Interamericana 2025 y Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025.