Fernando Ortiz calentó la previa del primer encuentro que el Inter Miami y los Rayados de Monterrey disputarán por la ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup. El entrenador del elenco mexicano, en rueda de prensa, dejó entrever que lo mejor para la organización sería que clasifique el elenco de la MLS.

“Todo lo que rodea a Messi puede llegar a tomar decisiones deportivas y extra deportivas importantes. No sé si puedan perjudicar al Monterrey, pero el negocio en esta llave no está en el Monterrey. Todos sabemos que el futbol es negocio. Nuestra idea es ganar. Después, no puedo manejar otras cosas”, expresó el Tano en la previa del partido contra el equipo de Gerardo Martino.

Del mismo modo, Fernando Ortiz comentó las especulaciones a raíz de la presencia de Lionel Messi, quien viene arrastrando una dolencia en el isquiotibial y es duda para integrar el once inicial del Inter Miami. “Si juega o no Leo será determinante, sabemos lo especial que sería que estuviera, pero confío en mis jugadores y en que vamos a dar un buen partido”.

Por otro lado, dejó en claro que el papel de candidato lo lleva puesto su rival de turno: “No creo que seamos favoritos, será muy parejo, se puede definir en detalles. Espero que los chicos entiendan que es un rival más, que entiendan que es un jugador más (Lione Messi)”. E insistió: ”Por ahí viene lo otro, el árbitro, el marco, la gente, Lionel, que quizá hoy está más pendiente de lo que sucede y no juega tanto, así que sólo espero que compitamos de gran forma”.

Para cerrar, el estratega de los Rayados de Monterrey remarcó que se enfocaron en estudiar a todos los jugadores del Inter: “No solamente los jugadores de nombre, me preocupa todo Miami, no sólo un nombre, Miami es un equipo interesante, en una instancia como nosotros. Esos jugadores han demostrado a nivel mundial, pero todos me preocupan”.

Lionel Messi entrenó a la par de sus compañeros, pero todavía es duda para estar desde el comienzo vs. Rayados de Monterrey

El Inter Miami contó con la presencia de Lionel Messi en el último entrenamiento de preparación para el encuentro con los Rayados de Monterrey por la ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup. No obstante, la Pulga arrastra una dolencia en el isquiotibial, por lo que de igual modo podría integrar el banco de suplentes.

¿Cuándo juegan Inter Miami vs. Rayados de Monterrey por la Concacaf Champions Cup?

Inter Miami y Rayados de Monterrey se medirán este miércoles desde las 20 horas local (21 horas de Argentina, 18 de la CDMX y 19 de Colombia) en el DRV PNK Stadium por la ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup. La vuelta está programada para el próximo miércoles 10 de abril en el Estadio BBVA de Nuevo León.