Las últimas declaraciones de Louis Van Gaal sobre lo ocurrido en el Mundial de Qatar 2022 contra Argentina han tenido una gran repercusión. Ahora han salido varios jugadores de Países Bajos a desligarse de las palabras del antiguo seleccionador, siendo uno de ellos el capitán Virgil Van Dijk.

Durante la entrega de premios de la Eredivisie, Louis Van Gaal reavivó las tensiones con la Selección Argentina tras lo ocurrido en los cuartos de final de la Copa del Mundo. “Cuando ves cómo Argentina marca los goles y cómo nosotros marcamos los goles. Cuando ves cómo algunos jugadores argentinos cruzaron la línea sin ser sancionados, creo que fue todo un partido premeditado“.

Las declaraciones del exentrenador, que volvió a su retiro tras el Mundial, generaron un inmenso debate en las redes sociales. Ahora han salido algunos jugadores neerlandeses a contradecir las palabras del antiguo seleccionador.

Desde la concentración de Países Bajos, Virgil Van Dijk respaldó a la Albiceleste ante los micrófonos de NOS en medio de la polémica. “Puede decir lo que quiera porque es su opinión, pero no estoy de acuerdo con él y no la comparto. El equipo y yo no estamos de acuerdo“.

Horas antes habían surgido las palabras del guardameta Mark Flek, que fue descartado por Van Gaal para el Mundial. “Si es la opinión del ex seleccionador nacional, entonces la puede decir. Yo personalmente no tuve esa impresión durante el Mundial“.

De vuelta al retiro

Louis Van Gaal, tal y como había anunciado antes del Mundial de Qatar 2022, se separó de la Selección de Países Bajos y retomó su retiro. El entrenador de 72 años lucha contra el cáncer de próstata y fue operado recientemente. “Me operaron hace dos o tres semanas para poner todo en orden. Sería un milagro que pudiera volver a ir al baño yo solo” dijo desde el evento.