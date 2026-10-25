Vinicius Jr. y su burla al FC Barcelona tras la victoria del Real Madrid

Vinicius Jr no fue parte del Clásico FC Barcelona vs. Real Madrid pero el brasileño encendió las redes burlándose del club culé.

Vinicius Jr. no pudo disputar el primer Clásico de la temporada por sanción, pero encontró la manera de hacerse notar tras la victoria del Real Madrid ante el Barcelona en el Camp Nou. El brasileño reaccionó en redes sociales con mensajes que generaron comentarios entre los aficionados de ambos equipos.

El delantero publicó una historia en Instagram con el resultado del partido y una imagen de Kylian Mbappé celebrando uno de los goles del conjunto blanco. La publicación estuvo acompañada de cuatro emojis de caras llorando de risa , en una aparente burla dirigida al Barcelona tras la derrota.

Poco después, Vinicius volvió a reaccionar a la publicación del Real Madrid con una imagen suya señalando el parche de las 15 Champions League conquistadas por el club. El gesto fue interpretado como otra provocación hacia el eterno rival en medio de las celebraciones por el triunfo madridista.

Mientras Vinicius seguía el partido desde fuera, el Real Madrid consiguió imponerse en uno de los encuentros más importantes de la temporada. Por su parte, Yan Diomandé continúa ganando protagonismo como extremo izquierdo titular, aprovechando la ausencia del brasileño durante sus cuatro partidos de sanción por el tirón de pelo a Nathan Saliba.

Por su parte, varios hinchas piden que el brasileño no regrese a la titularidad tras el nivel superlativo de Diamondé quien registra goles y asistencias en pocos partidos de esta temporada. Su costo fue de 140 millones.

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En resumen