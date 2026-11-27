No solo Inglaterra se encuentra atenta al final de la trama Manchester City. El último gran dominador de la Premier League espera por un veredicto que podría dejarle con consecuencias tanto deportivas como económicas sin precedentes. Medios de comunicación y exjugadores del torneo no dudan de que uno de los primeros grandes daños colaterales podría ser Erling Haaland.

“Estoy absolutamente seguro de que Erling Haaland será jugador del Real Madrid en un plazo máximo de 18 meses, quizá al final de la temporada… Creo que Vinícius se marchará del Real Madrid, Mbappé pasará a la banda izquierda y Haaland será el delantero centro del Real Madrid”, palabras del exfutbolista de Manchester United Gary Neville en The Overlap.

No es ni mucho menos la primera vez que se plantean este tipo de escenarios en la prensa británica. La posible sanción que recibiría Manchester City en caso de que la apelación no salga a su favor podría derivar en la salida de buena parte de los talentos del Etihad. Nombres como Erling Haaland, Enzo Fernández o Cherki serían moneda de cambio para muchos de los grandes clubes de Europa.

En clave Real Madrid y a la hora de hablar del delantero noruego es imposible no recordar la positiva relación que existe entre su representante y la Junta directiva comandada por Florentino Pérez. Rafaela Pimenta ha sido vista en varias ocasiones a lo largo de los últimos años por los aledaños del estadio Santiago Bernabéu en jornadas de UEFA Champions League. Y la representante brasileña siempre ha dejado en claro que sus jugadores tienen una vía de escape en cada uno de sus contratos.

Haaland por Vinicius, la trama que gana fuerza en Inglaterra: GETTY

Erling Haaland tiene contrato hasta el año 2034 en Manchester City. Un blindaje absolutamente imposible de romper en caso de que no se diese un hecho sin precedentes como lo es el juicio del siglo a los Skyblues. En Inglaterra vuelven a dejar en claro que esperan, en caso de que la justicia falle a favor de la Premier League, una fuga de talento con pocos precedentes en el último gran dominador del torneo. Ven en ese contexto al androide por el Real Madrid.

Publicidad

Datos claves