BOLAVIP fue al Bernabéu para charlar con los merengues sobre el hombre de moda en Italia. Así ven a Nico Paz los hinchas del Real Madrid.

Pocos nombres en Europa ostentan los números de Nico Paz. Real Madrid todavía tiene opciones de recuperarlo de cara a la campaña 2027-2028. Desde BOLAVIP, hablamos con los hinchas merengues en la previa del choque con PSV por la Champions League. Hay división de opiniones sobre traerlo de vuelta al plantel de José Mourinho.

“En mi opinión no. Quizás le falta más contundencia y experiencia…Yo estoy completamente a favor de que vuelva, para mí está siendo el mejor jugador del Como. Y el Como está siendo uno de los mejores equipos de Italia y se encuentra en grandes posiciones tanto en el campeonato local como en la Champions. 80 millones de euros me pareció un muy buen precio. Puede ser hasta barato para un jugador de su edad. Sería un sustituto muy bueno para Bernardo Silva”, empezaban los hinchas merengues en charla con BOLAVIP.

Debate total sobre el rol o hueco que puede tener en este plantel con 10 victorias seguidas: “Está en un gran momento de forma, pero yo creo que ahora mismo con Güler y con Bernardo Silva vamos suficientes…Revenderlo si hacemos eso le podríamos sacar un gran valor, no lo veo como una mala opción…Yo estoy de acuerdo con que lo recuperen porque es muy bueno. Podría jugar en el centro del campo en lugar de Tchouaméni, a Güler no lo quito”.

“El Madrid debe pagar ese dinero ya que ahora mismo es el jugador número 1 fuera de la Liga española. No hay nadie en la Premier que ni siquiera esté a su altura. Yo creo que puede encajar perfectamente con Bellingham…Sería un buen fichaje, pero le tendrían que dar los minutos que necesita…Me parece un jugadorazo y yo le traería…Yo todavía no le traería porque creo que no tiene hueco en el Madrid. No lo vendería, pero sí podría llegar a pensar en cederlo un año más”,palabras de los hinchas merengues sobre el jugador nacido en Tenerife.

En lo que vamos de campaña el argentino tiene un total de 6 goles y 8 asistencias en 16 partidos entre todos los frentes. Se ha convertido en el rey de un Como que sorprende a propios y extraños en Europa. Otros clubes como Arsenal, Liverpool o Bayern Múnich ya han sido relacionados con su futuro no mucho tiempo atrás.

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Real Madrid tendrá que decidir sobre Nico Paz

Es importante recordar que el Madrid tiene hasta el 30 de junio del 2027 para pagar 80 millones de euros por Nico. Es el acuerdo al cual se llegó con Como en su venta el pasado verano por 60 millones. Los merengues, en caso de no activar esta fórmula, perderán cualquier control sobre el jugador y su futuro.

La diferencia de 20 millones entre ambas operaciones es otro de los puntos alrededor del debate sobre el jugador en el Bernabéu. Un activo de estas condiciones y por ese precio en Europa es casi imposible de conseguir. Más pronto que tarde, la junta directiva comandada por Florentino Pérez tendrá que decidir alrededor de un Nico Paz que genera amor y dudas en los aledaños del coliseo blanco.

Datos claves

BOLAVIP entrevistó a hinchas del Real Madrid en el Bernabéu sobre el regreso de Nico Paz .

entrevistó a hinchas del en el sobre el regreso de . Nico Paz suma 6 goles y 8 asistencias en 16 partidos con el Como esta temporada.

suma y en con el esta temporada. El Real Madrid puede recomprar a Nico Paz por 80 millones de euros hasta el 30 de junio de 2027.